Bursa'da deprem riskine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bursa Ovası'nı boydan boya geçen yaklaşık 94 kilometrelik fay sisteminin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Seyitoğlu, fayın 1855 yılındaki depremlerde kırılmadığı değerlendirilen bölümüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bursa Ovası boyunca uzanan yaklaşık 94 kilometrelik fay sisteminin deprem üretme potansiyeline dikkat çekti.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Türkiye Diri Fay Haritası'nda yer alan fayların 1855 yılındaki depremlere neden olan faylar kadar uzun olmadığını belirten Seyitoğlu, yaptıkları çalışmalarda Bursa Ovası boyunca uzanan yaklaşık 94 kilometrelik bir fay tespit ettiklerini söyledi.

Fayın deprem üretme potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulunan Seyitoğlu, "Buna göre 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip bir fay sistemimiz var. Üstelik bu fay, ovanın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor" ifadelerini kullandı.

94 KİLOMETRELİK FAYIN YARISI 1855'TE KIRILDI

Bursa'nın deprem geçmişine değinen Seyitoğlu, 1855 yılında meydana gelen depremlerin ardından oluşan hasarlara ilişkin tarihi kayıtların incelendiğini belirtti.

İncelemeler doğrultusunda yaklaşık 94 kilometrelik fayın yarısının kırıldığının değerlendirildiğini aktaran Seyitoğlu, Susurluk'tan Kestel'e uzanan bölümün kırılmış olması gerektiğinin raporlarda yer aldığını ifade etti.

1855 yılında bölgede iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Seyitoğlu, Kestel'den Yenişehir Ovası'nın iç kesimlerine kadar uzanan bölümün ise söz konusu depremlerde kırılmadığını düşündüklerini söyledi.

Seyitoğlu, fayların yıllık yer değiştirme miktarlarının biriken gerilmenin hesaplanmasında önemli olduğunu ve bu verilerin deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde kullanıldığını anlattı.