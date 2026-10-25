Bursa'da 94 kilometrelik fay uyarısı: 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var
Deprem uzmanı Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bursa Ovası boyunca uzanan yaklaşık 94 kilometrelik fay sisteminin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Fayın yaklaşık yarısının 1855 yılındaki depremlerde kırıldığını belirten Seyitoğlu, Kestel'den Yenişehir Ovası'na uzanan bölümün ise o dönemde kırılmadığının değerlendirildiğini söyledi.
Bursa'da deprem riskine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bursa Ovası'nı boydan boya geçen yaklaşık 94 kilometrelik fay sisteminin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Seyitoğlu, fayın 1855 yılındaki depremlerde kırılmadığı değerlendirilen bölümüne dikkat çekti.
Osmangazi Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında düzenlediği deprem panelinde, kentin jeolojik yapısı ve gelecekte karşılaşabileceği deprem tehlikeleri ele alındı.
Panelde konuşan Prof. Dr. Seyitoğlu, Bursa ve çevresindeki fay hatlarına yönelik araştırmalarında önemli bulgular elde ettiklerini anlattı.
"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"
Türkiye Diri Fay Haritası'nda yer alan fayların 1855 yılındaki depremlere neden olan faylar kadar uzun olmadığını belirten Seyitoğlu, yaptıkları çalışmalarda Bursa Ovası boyunca uzanan yaklaşık 94 kilometrelik bir fay tespit ettiklerini söyledi.
Fayın deprem üretme potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulunan Seyitoğlu, "Buna göre 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip bir fay sistemimiz var. Üstelik bu fay, ovanın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor" ifadelerini kullandı.
94 KİLOMETRELİK FAYIN YARISI 1855'TE KIRILDI
Bursa'nın deprem geçmişine değinen Seyitoğlu, 1855 yılında meydana gelen depremlerin ardından oluşan hasarlara ilişkin tarihi kayıtların incelendiğini belirtti.
İncelemeler doğrultusunda yaklaşık 94 kilometrelik fayın yarısının kırıldığının değerlendirildiğini aktaran Seyitoğlu, Susurluk'tan Kestel'e uzanan bölümün kırılmış olması gerektiğinin raporlarda yer aldığını ifade etti.
1855 yılında bölgede iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Seyitoğlu, Kestel'den Yenişehir Ovası'nın iç kesimlerine kadar uzanan bölümün ise söz konusu depremlerde kırılmadığını düşündüklerini söyledi.
Seyitoğlu, fayların yıllık yer değiştirme miktarlarının biriken gerilmenin hesaplanmasında önemli olduğunu ve bu verilerin deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde kullanıldığını anlattı.
"DEPREM GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE FAYIN YERİNİ BİLİYORUZ"
Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ovaları boydan boya geçen faylar bulunduğunu belirten Seyitoğlu, bazı fayların varlığının ancak depremlerden sonra anlaşılabildiğine dikkat çekti.
Bursa'da ise fayın konumunun önceden bilindiğini vurgulayan Seyitoğlu, "Bursa'nın avantajı ise deprem gerçekleşmeden önce fayın ovanın içinde bulunduğunu biliyor olmamız. Bu bilgi doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.
BURSA'NIN DEPREM GEÇMİŞİ MASAYA YATIRILDI
Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi ve Jeolojik Mirası Koruma Derneğinin katkılarıyla düzenlenen "Geçmiş ve Gelecek Düşüncelerinde Bursa'da Deprem" paneli, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Panelde Bursa'nın deprem geçmişi, bölgedeki fayların özellikleri ve gelecekte karşılaşılabilecek deprem tehlikeleri değerlendirildi.