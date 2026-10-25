SAYIŞTAY RAPORUNDA İKİ FARKLI PERSONEL GİDERİ ORANI

Sabah'ın haberine göre, Sayıştay'ın Bilecik Belediyesi 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda, şirket personeli dahil yıllık toplam personel giderinin 446 milyon 274 bin 216 lira 76 kuruş olduğu belirtildi.

Raporda, mevzuata uygun hesaplanan personel gideri oranı yüzde 42,72 olarak yer aldı. Böylece ilgili hesaplamada esas alınan yüzde 40 sınırı aşıldı. Personel giderlerinin belediyenin toplam gelirine oranı ise yüzde 63,88 oldu. Bu iki oran, farklı hesaplama esaslarına dayanıyor.