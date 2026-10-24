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Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

İstanbul’da uluslararası spor veri analitiği şirketinde çalışan 24 yaşındaki Orhan B.K., filmleri aratmayan bir canlı bahis vurgununa imza attı. Canlı maçlardaki skorları ve sayıları sisteme bilerek 7 saniye geç giren analist; sevgilisine, kardeşine ve kuzenlerine "olmuş bitmiş pozisyonlara" bahis oynatarak yasal bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattı. Lüks ve gösterişli yaşamıyla şüphe çeken analist tutuklanırken, banka hesaplarında 192 milyon liralık hareketlilik tespit edilen çeteye düzenlenen ikinci operasyonda 8 kişi daha gözaltına alındı.

"Spor Veri Analitiği" alanında faaliyet yürüten bir firmada "Veri Analisti" olarak çalışan Orhan B.K. isimli kişinin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek, sayı ve skorlar oluştuktan sonra yakın çevresine bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle söz konusu firma ile çalışan bahis siteleri başta olmak üzere bazı yasal bahis firmalarını toplamda 12 milyon liralık zarara uğrattığı tespit edildi.

Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı - 1

Orhan B.K.'nın aynı zamanda yakınları olan suç ortaklarıyla birlikte oluşturduğu "7 Saniye Vurgunu" zincirinin detayları ortaya çıktı. 24 yaşındaki Orhan B.K., İstanbul Emniyetine bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tespitlerine ve iddialara göre "Spor D." isimli firmada 2025 yılının son aylarında "Veri Analisti" olarak işe başladı. Orhan B.K., sıklıkla lüks tatillere gitti. Lüks ve gösterişli yaşamıyla Haziran 2026'da çalıştığı firmanın dikkatini ve şüpheleri üzerine çekti.

Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı - 2

KARDEŞ, KUZEN VE KIZ ARKADAŞINA OYNATTI

Firma yetkilileri bir takım şüpheler üzerine harekete geçti ve şikayetçi oldu. Yapılan detaylı incelemelerde; Orhan B.K.'nın dikkat çekmemek adına tenis ve voleybol müsabakalarını hedef seçtiği tespit edildi. İddialara göre söz konusu yasal bahis sitelerinin altyapısına veri akışı sağlayan Orhan B.K., canlı olarak izlediği bazı müsabakaların skor ve sayı pozisyonlarından önce kapatılması gereken canlı bahisleri kapatmadı.

Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı - 3

Alınan sayı ve skorları canlı olarak izleyen ve bahisleri kapatmayan Orhan B.K., söz konusu yasal bahis sitelerinden hesaplar açtırdığı kardeşi, kuzeni, kız arkadaşı ve yakın arkadaşlarına sayı ve skorları anlık haber verdi ve bahisleri sayılar atıldıktan hemen sonra oynattı. Orhan B.K. canlı bahisleri, sürekli açık bırakırsa dikkat çekerek fark edileceği için skor ve sayılar olduktan ve planlanan canlı bahisler oynandıktan yedi saniye sonra kapattı.

Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı - 4

7 SANİYEYİ TEST EDEREK BELİRLEDİLER

Orhan B.K. ve suç ortaklarının, canlı bahislerin oynandıktan yedi saniye sonra kapatılmasını test ettikleri, yedi saniyede bahisleri oynadıklarını tespit ettikten sonra canlı bahislerin kapatılması için yedi saniye sonrasını seçtikleri ortaya çıktı. Operasyonla gözaltına alınan Orhan B.K. tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporları doğrultusunda banka hesap hareketlerinden tespitler yapıldı.

Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı - 5

Orhan B.K.'nın banka hesaplarında toplam 192 milyon lira tutarında para giriş-çıkışı olduğu ve yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Orhan B.K. ile bağlantılı olan ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince ikinci operasyon düzenlendi.

Veri analistinden akılalmaz vurgun: Sistemi 7 saniye geciktirip milyonları götürdü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı - 6

Orhan B.K.'nın yasal bahis hesapları açtırdığı, bilgileri vererek bahis oynattığı, aralarında kardeşi, kuzeni, kız arkadaşı ve yakın arkadaşlarının olduğu sekiz kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

#İstanbul
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