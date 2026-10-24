İstanbul’da uluslararası spor veri analitiği şirketinde çalışan 24 yaşındaki Orhan B.K., filmleri aratmayan bir canlı bahis vurgununa imza attı. Canlı maçlardaki skorları ve sayıları sisteme bilerek 7 saniye geç giren analist; sevgilisine, kardeşine ve kuzenlerine "olmuş bitmiş pozisyonlara" bahis oynatarak yasal bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattı. Lüks ve gösterişli yaşamıyla şüphe çeken analist tutuklanırken, banka hesaplarında 192 milyon liralık hareketlilik tespit edilen çeteye düzenlenen ikinci operasyonda 8 kişi daha gözaltına alındı.

"Spor Veri Analitiği" alanında faaliyet yürüten bir firmada "Veri Analisti" olarak çalışan Orhan B.K. isimli kişinin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek, sayı ve skorlar oluştuktan sonra yakın çevresine bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle söz konusu firma ile çalışan bahis siteleri başta olmak üzere bazı yasal bahis firmalarını toplamda 12 milyon liralık zarara uğrattığı tespit edildi.

Orhan B.K.'nın aynı zamanda yakınları olan suç ortaklarıyla birlikte oluşturduğu "7 Saniye Vurgunu" zincirinin detayları ortaya çıktı. 24 yaşındaki Orhan B.K., İstanbul Emniyetine bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tespitlerine ve iddialara göre "Spor D." isimli firmada 2025 yılının son aylarında "Veri Analisti" olarak işe başladı. Orhan B.K., sıklıkla lüks tatillere gitti. Lüks ve gösterişli yaşamıyla Haziran 2026'da çalıştığı firmanın dikkatini ve şüpheleri üzerine çekti.