Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde adaylara ve vatandaşlara seslendi.

"GÜRÜLTÜYE SEBEP OLACAK ÇALIŞMALARA ARA VERELİM"

Sınav günü toplumsal hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü 2 milyon 985 bin aday KPSS Ortaöğretim uygulamasına girecek. Toplumsal olarak büyük hassasiyet göstermemiz gereken bir gün bizi bekliyor. Trafik oluşmasının önüne geçelim, gürültüye sebep olacak çalışmalara sınav sonuna kadar ara verelim."