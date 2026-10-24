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ÖSYM Başkanı Ersoy’dan KPSS çağrısı: Gürültü yapılmasın, trafik oluşturulmasın

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ÖSYM Başkanı Ersoy’dan KPSS çağrısı: Gürültü yapılmasın, trafik oluşturulmasın

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde vatandaşlara trafik ve gürültü uyarısında bulundu. Ersoy, sınav süresince gürültüye neden olacak çalışmalara ara verilmesini isterken, 2 milyon 985 bin adaya da sınav yerlerine erken gitmeleri ve gerekli belgelerini yanlarında bulundurmaları çağrısı yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde adaylara ve vatandaşlara seslendi.

"GÜRÜLTÜYE SEBEP OLACAK ÇALIŞMALARA ARA VERELİM"

Sınav günü toplumsal hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü 2 milyon 985 bin aday KPSS Ortaöğretim uygulamasına girecek. Toplumsal olarak büyük hassasiyet göstermemiz gereken bir gün bizi bekliyor. Trafik oluşmasının önüne geçelim, gürültüye sebep olacak çalışmalara sınav sonuna kadar ara verelim."

Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ADAYLARA ERKEN GİDİN UYARISI

Adaylara sınav öncesinde hazırlıklarını tamamlamaları yönünde çağrıda bulunan Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kıymetli adaylar, sınav yerlerimize erken gitmeye gayret edelim ve sınav giriş belgelerimiz ile geçerli kimlik kartlarımızı unutmayalım. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

#Ösym #KPSS #Bayram Ali Ersoy
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