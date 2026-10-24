Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi nedeniyle T.B.’yi bıçakla hafif yaralayıp darbeden Talat B., bir süre sonra karşı tarafın yakınlarının saldırısına uğradı. Silahların ateşlendiği olayda sopalarla darbedilen Talat B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki ayrı olay güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, Paşabağı Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre Talat B., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan T.B.'yi bıçakla hafif yaraladıktan sonra tekme ve tokatlarla darbetti. BIÇAKLAYIP DARBETTİĞİ KİŞİNİN YAKINLARI TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ BIÇAKLI SALDIRI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ Olay sırasında yaşananlar, Talat B.'nin yakını olan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, elinde bıçak bulunan Talat B.'den kurtulmaya çalışan T.B.'nin aldığı darbeler nedeniyle yere çöktüğü ve dakikalarca yalvardığı görüldü.

(Foto: DHA) YAKINLARI SİLAH VE SOPALARLA SALDIRDI T.B.'nin yakınları ise bir süre sonra Talat B.'yi Zafer Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Çevresini saran kişilerden kurtulmaya çalışan Talat B., yanında bulunan tabancayla ateş etti. Karşı tarafın da silahla karşılık vermesi üzerine Talat B., çöp konteynerinin arkasına sığındı. Bu sırada elinde sopa bulunan bir kişi, çöp konteynerini tekmeleyerek Talat B.'nin üzerine devirdi. Ardından sopayla saldıran kişi ve beraberindekiler, Talat B.'yi dakikalarca darbetti. Yaşananlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.