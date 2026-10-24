Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce de 11 kişi tutuklanmıştı. Öte yandan fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Nusret Altınbaş teslim oldu.