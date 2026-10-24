Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce de 11 kişi tutuklanmıştı. Öte yandan fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Nusret Altınbaş teslim oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından gündeme gelen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlenirken şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.
31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yürütülen incelemelerin ardından yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
FON SORUŞTURMASINDA 15 TUTUKLAMA DAHA
Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasına Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak da var.
Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle;
Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Taha Çakmak, İnan Altınbaş, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz.
Adli kontrol kararı verilen isimler ise şöyle;
Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir, Erhan Tunç.
NUSRET ALTINBAŞ TESLİM OLDU
Yaşanan son gelişmeye göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.
DAHA ÖNCE 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz'ın işlemleri tamamlanmıştı.
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
FON TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI
Fon tasfiyesine ilişkin 9 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılması öngörülüyor.