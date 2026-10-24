Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin TL kredi çektirip gasp ettiler

Samsun’da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmaya giden 39 yaşındaki M.K.’nin çıplak görüntülerinin çekildiği ve şantajla telefonundaki bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çektirilerek paranın şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.