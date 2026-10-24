Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin TL kredi çektirip gasp ettiler
Samsun’da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmaya giden 39 yaşındaki M.K.’nin çıplak görüntülerinin çekildiği ve şantajla telefonundaki bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çektirilerek paranın şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 22 Ekim 2026'da Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki M.K., Hornet isimli sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak için belirtilen adrese gitti. Buluşma sırasında M.K.'nin çıplak görüntülerinin çekildiği öne sürüldü.
300 BİN TL KREDİ ÇEKTİRİP PARAYI AKTARDILAR
Şüphelilerin, çektikleri görüntüleri kullanarak M.K.'ye baskı yaptıkları ve şantaj yoluyla telefonundaki bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çektirdikleri iddia edildi. Krediyle elde edilen paranın şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.Y. (21), M.Ö.K. (22), A.A. (25) ve A.Ç.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Olay yerine sonradan geldiği ileri sürülen A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.