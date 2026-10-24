Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu güncelledi! Bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel yağışlar, Marmara ve iç kesimlerde ise yoğun sis/pus etkili olurken, Meteoroloji'den asıl uyarı önümüzdeki hafta için geldi. Yeni haftayla birlikte yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak yeni bir yağışlı ve serin hava dalgası yola çıktı. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur ne zaman geliyor? İşte güncellenen son dakika hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar ve sabah saatlerinde görülen yoğun pus/sis havası yerini önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı bir yağış sistemine bırakıyor.

Batı bölgelerinden giriş yapması beklenen yeni serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte başta Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak yağışlar ve sıcaklıklarda hissedilir derecede (4-6 derece) düşüş bekleniyor.