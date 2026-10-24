Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Sağanak yağış yola çıktı: Sıcaklıklar sert düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, yeni haftayla birlikte batıdan yurda giriş yapması beklenen yağışlı hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege’de etkili olması öngörülüyor. Hafta ortasına doğru İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’e yayılması beklenen sistemle sıcaklıkların yer yer 4-6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Bugün ise bazı bölgelerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu güncelledi! Bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel yağışlar, Marmara ve iç kesimlerde ise yoğun sis/pus etkili olurken, Meteoroloji'den asıl uyarı önümüzdeki hafta için geldi. Yeni haftayla birlikte yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak yeni bir yağışlı ve serin hava dalgası yola çıktı. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur ne zaman geliyor? İşte güncellenen son dakika hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar ve sabah saatlerinde görülen yoğun pus/sis havası yerini önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı bir yağış sistemine bırakıyor.
Batı bölgelerinden giriş yapması beklenen yeni serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte başta Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak yağışlar ve sıcaklıklarda hissedilir derecede (4-6 derece) düşüş bekleniyor.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK? (YENİ HAFTANIN RAPORU)
Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı haftalık projeksiyona göre:
Yeni Hafta Yağışla Başlıyor: Pazartesi gününden itibaren batıdan yurda giriş yapacak olan yağışlı sistem; İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de etkisini gösterecek.
Sıcaklıklar Düşüyor: Yağışla birlikte mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta ortasına doğru hissedilir derecede azalarak sonbahar değerlerine gerileyecek.
İç ve Doğu Kesimler: Hafta ortasından itibaren yağışlı havanın İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'e doğru yayılması, yüksek kesimlerde ise sıcaklıkların hızla düşmesi öngörülüyor.
BUGÜNÜN HAVA DURUMU: YAĞIŞ VE SİS BİRLİKTE ETKİLİ
Bugün ise yurt genelinde geçiş havası hakim. Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Çankırı, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak geçişleri var.
Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'da ise sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması istendi.
BÖLGELERİMİZDE SON DURUM VE BÜYÜKŞEHİRLER
İSTANBUL (°C, 20°C): Bugün parçalı ve çok bulutlu; sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli. (Önümüzdeki hafta başından itibaren sağanak yağış bekleniyor.)
ANKARA (°C, 20°C): Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde hafif yağış ihtimali var. Hafta başında sıcaklıklar düşüşe geçecek.
İZMİR (°C, 24°C): Bugün parçalı ve az bulutlu. Yeni haftanın ilk günleriyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BURSA (°C, 21°C): Parçalı bulutlu, puslu. Hafta başı yağmura teslim olacak.
ANTALYA (°C, 27°C): Az bulutlu ve açık; hafta ortasında iç ve batı kesimlerinde sağanak geçişleri görülebilir.
BÖLGE BÖLGE BUGÜNKÜ TABLO:
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel sağanaklı. Sabah ve gece yoğun pus/sis var.
Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimler sisli. (Haftaya yağış kapıda).
Akdeniz: Genel olarak az bulutlu ve açık, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.
İç Anadolu: Parçalı bulutlu; Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzeyinde hafif sağanak geçişleri görülebilir.
Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz (Tokat hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Doğu Anadolu: Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Güneydoğu Anadolu: Açık ve güneşli hava hakimiyetini koruyor.