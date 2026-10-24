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Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup TERA fonundaki karı iade etmek için başvurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup TERA fonundaki karı iade etmek için başvurdu

Fon soruşturmasında TERA fonları üzerinden yaklaşık 3 milyar lira kar elde eden şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan baba-kızın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebinde bulundu.

Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında Tera'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı saptandı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi.

Melis Sütşurup ve baba Cihan SütşurupMelis Sütşurup ve baba Cihan Sütşurup

Sandal, sadece TERA TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kar ile 2026 yılı gerçek kişiler kar sıralamasında 1. sırada yer aldı. Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi.

Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup TERA fonundaki karı iade etmek için başvurdu - 1

BABA CİHAN SÜTŞURUP 639 MİLYON TL KAR İLE 6. SIRADA

Aynı fon trafiğinde öne çıkan baba Cihan Sütşurup'un ise 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırarak giriş yaptığı tespit edildi.

Cihan Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kar ile gerçek kişiler kar sıralamasında 6. sırada yer buldu. Resmi kayıtlara göre Cihan Sütşurup'un 16 Eylül 2026 itibarıyla hesabında 72 milyon 757 bin TL kalan bakiye bulunuyor.

Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup TERA fonundaki karı iade etmek için başvurdu - 2

AVUKATLARI BAŞVURDU

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre baba ile kızı toplamda TERA fonundan 2 milyar 994 milyon lira kar ettikten sonra yurt dışına çıktı. Soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. Avukatlar Sütşurup ailesinin "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini dile getirdi.

Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup TERA fonundaki karı iade etmek için başvurdu - 3

Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi. TMSF'ye yönlendirilen sürecin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların tespiti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

#Cihan Sütşurup #Mustafa Sandal #Melis Sütşurup
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