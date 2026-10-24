Fon soruşturmasında TERA fonları üzerinden yaklaşık 3 milyar lira kar elde eden şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan baba-kızın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebinde bulundu.

Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında Tera'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı saptandı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi.

Melis Sütşurup ve baba Cihan Sütşurup Sandal, sadece TERA TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kar ile 2026 yılı gerçek kişiler kar sıralamasında 1. sırada yer aldı. Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi.