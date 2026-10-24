EPDK’dan elektrik dağıtım şirketlerine dijital hizmet standardı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri ve mobil uygulamalarında sunulan hizmetlerin performans kriterlerini yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararı ile dijital platformlarda yaşanan işlem hatalarına yönelik kademeli sınırlama getirildi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri ve mobil uygulamalarındaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni performans kriterleri belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken işte işlem hataları ve aylık performans raporuna ilişkin dikkat çeken detaylar…

İŞLEM HATALARINA KADEMELİ SINIR

Karara göre elektrik dağıtım şirketlerinin mobil uygulama ve internet sitelerinde ortalama yanıt süresi ile P95 yanıt süresinin 3 bin milisaniyenin altında olması gerekecek. Kullanıcı işlemlerinde meydana gelen hata oranı ise 31 Ocak 2027'ye kadar yüzde 4, 1 Şubat-30 Nisan 2027 tarihleri arasında yüzde 2, 1 Mayıs 2027'den itibaren ise en fazla yüzde 1 olacak.

AYLIK PERFORMANS RAPORU ZORUNLULUĞU

Öte yandan 2026 yılı Aralık ayından itibaren şirketlerin mobil uygulama ve internet sitesi entegrasyonuna ilişkin aylık performans raporları düzenlemesi kararlaştırıldı.