19 Ekim'de Adana 'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre motosikletle bir iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açan şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

Soruşturma kapsamında, Nurmuhammed Musaoğlu'nun ağabeyi Ü.M.'nin borcu nedeniyle silahlı saldırının hedefi olduğu öne sürüldü. Alacaklı olduğu iddia edilen A.A.'nın, 17 yaşındaki A.E.'yi saldırıyı gerçekleştirmesi için gönderdiği iddiası üzerinde duruluyor.

(Foto: İHA)

AİLEDEN ACI DOLU SÖZLER

Oğlunun vurulmasının ardından konuşan baba Ercüment Musaoğlu, borcun 30 bin lira olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek."

Anne Nursel Musaoğlu ise oğlunun masum olduğunu vurgulayarak, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" dedi.

Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.