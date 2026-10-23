Adana’da ağabeyinin borcu yüzünden 15 yaşındaki çocuk başından vuruldu: 17 yaşındaki tetikçi tutuklandı
Adana’da ağabeyinin borcu nedeniyle hedef alındığı öne sürülen 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu’nu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli A.E. tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüphelinin Mersin’e kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Musaoğlu’nun yaşam mücadelesi sürüyor.
19 Ekim'de Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre motosikletle bir iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açan şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.
Başından vurulan çocuk, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Musaoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi. Mersin'e kaçmaya hazırlandığı tespit edilen şüpheli, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. tutuklandı.
SALDIRININ NEDENİ AĞABEYİNİN BORCU İDDİASI
Soruşturma kapsamında, Nurmuhammed Musaoğlu'nun ağabeyi Ü.M.'nin borcu nedeniyle silahlı saldırının hedefi olduğu öne sürüldü. Alacaklı olduğu iddia edilen A.A.'nın, 17 yaşındaki A.E.'yi saldırıyı gerçekleştirmesi için gönderdiği iddiası üzerinde duruluyor.
Polis ekiplerinin, A.E.'nin olayın ardından kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
AİLEDEN ACI DOLU SÖZLER
Oğlunun vurulmasının ardından konuşan baba Ercüment Musaoğlu, borcun 30 bin lira olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek."
Anne Nursel Musaoğlu ise oğlunun masum olduğunu vurgulayarak, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" dedi.
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.