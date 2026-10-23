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Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi havadan görüntülendi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi havadan görüntülendi

Ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı AK ANA tankerinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Römorkörler ve bir botun eşlik ettiği tankerin geçişi havadan kaydedildi.

İstanbul Boğazı, dron saldırısında hasar alan AK ANA isimli petrol ve kimyasal tankerinin geçişi nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Antigua ve Barbuda bayraklı tanker, güvenlik önlemleri altında bugün Boğaz'dan geçti.

Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi havadan görüntülendi - 1

175,9 metre uzunluğunda ve 31,03 metre genişliğindeki tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti. Geminin geçiş anları dronla havadan görüntülendi.

Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi havadan görüntülendi - 2

DRON SALDIRISINDA NAVİGASYON KÖPRÜSÜ ZARAR GÖRMÜŞTÜ

AK ANA, ağustos ayının sonlarında dron saldırısına uğramıştı. Saldırıda tankerin navigasyon köprüsü ciddi şekilde zarar görmüş, gemide yangın çıkmıştı.

Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi havadan görüntülendi - 3

Olay sırasında gemide 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebatın da bulunduğu çok uluslu bir ekip görev yapıyordu. Saldırının ardından tüm gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

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