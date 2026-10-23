İstanbul Boğazı, dron saldırısında hasar alan AK ANA isimli petrol ve kimyasal tankerinin geçişi nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Antigua ve Barbuda bayraklı tanker, güvenlik önlemleri altında bugün Boğaz'dan geçti.

175,9 metre uzunluğunda ve 31,03 metre genişliğindeki tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti. Geminin geçiş anları dronla havadan görüntülendi.

Olay sırasında gemide 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebatın da bulunduğu çok uluslu bir ekip görev yapıyordu. Saldırının ardından tüm gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.