Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin Milas Belediye Başkanı ile birlikte Muğla merkezli soruşturma kapsamında (Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu) 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilere yönelik operasyonda 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği, 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

ŞİRKETLERİN HESAP VE SGK BİLGİLERİ ÖRTÜŞTÜ

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlenirken, şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen, sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.

SAHTE BELGELERLE 3,7 MİLYAR LİRALIK İHALEYE KATILDIKLARI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu, Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı, söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu ileri sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI VE OĞLU DAHİL 18 TUTUKLAMA

Muğla adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı çıkarken, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, oğlu Doruk Topuz ile birlikte 18 şüpheli hakkında tutuklama, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.