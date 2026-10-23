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"CHP'NİN BANKADAKİ HESABINI TASFİYE ETMİŞLER"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, paranın aktarılmasına tepki gösterdi. CHP'nin banka hesabının tasfiye edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."