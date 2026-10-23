Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e 5,1 milyon TL ihtarı! “Ödemezseniz suç duyurusu yapacağız”
CHP ile Yeni Parti arasındaki para tartışması büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyon 100 bin TL’nin Yeni Parti’ye aktarıldığını öne sürerek paranın iadesi için ihtar çektiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ödemenin yapılmaması halinde Özgür Özel ve diğer parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
CHP ile Yeni Parti arasında, eski CHP'lilerin ayrılık sürecinde aktarıldığı öne sürülen 5 milyon 100 bin TL üzerinden başlayan tartışma büyüyor.
Mutlak butlan sürecinin ardından görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu bütçesindeki paranın Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce aktarıldığını iddia etti. Söz konusu paranın, milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan bütçede bulunduğu ve aktarımda usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu, paranın iadesi için Yeni Parti'ye ihtar gönderdiklerini belirterek, yapılan işlemin doğru olmadığını savundu.
"CHP'NİN BANKADAKİ HESABINI TASFİYE ETMİŞLER"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, paranın aktarılmasına tepki gösterdi. CHP'nin banka hesabının tasfiye edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."
ÖDEME YAPILMAZSA SUÇ DUYURUSU
Kemal Kılıçdaroğlu, ihtara rağmen paranın iade edilmemesi durumunda hukuki yollara başvuracaklarını da açıkladı. Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.