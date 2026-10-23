İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden ve daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

Taha Çakmak

ÇAKMAK'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında Çakmak'a, Türkiye Sigorta'ya ait mevduatların Tera fonlarına aktarılması ve bu işlemler üzerinden menfaat sağlanmasıyla ilgili suçlamalar yöneltildi.

Çakmak hakkındaki suçlamalar arasında şunlar yer aldı:

Türkiye Sigorta'ya ait mevduatlarla Tera fonlarına yüksek hacimli para aktararak kazanç sağlamak.

Fona aktarılan mevduatlar karşılığında Tera Grubu'na ait hisselerde şahsi alım işlemleri yapmak.

G….ürk isimli hisseye Tera Grubu'nun yatırım yapması için yöneticisi olduğu kurumun mevduatlarını yatırma sözü vermek ve bunu şart koşmak.

G….ürk hissesi ile Tera Grubu'na ait hisselerde menfaat temin etmek.

21 Ekim 2026'da soruşturma kapsamında alınan ifadelerde yer alan suçlamaya göre, Türkiye Sigorta'nın fona yatırımı karşılığında Tera Grubu'ndan 1 milyon dolar elden para almak.

DÜN ÖZEL KALEMİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dünkü operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur'un da olduğu aktarılmıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçen hafta Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

1981 yılında Elazığ'da doğan Taha Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2004 yılında denetçi olarak başlayan Çakmak, 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası'nda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanı olan Çakmak, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkan yardımcılığına getirildi.

2021 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcılığına atanan Çakmak, Temmuz 2023'te bu görevden alındı. 3 Ağustos 2023'te Atilla Benli'nin yerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürlüğüne atanan Çakmak, aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilliği görevini de üstlendi.