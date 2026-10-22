Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmek ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu açıkladı. Düzenlemeyle Cumhuriyet Başsavcıları ve Başsavcı Vekillerinin idari görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılmalarına yönelik esaslar belirlendi.

Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu açıkladı.

BAŞSAVCI VEKİLLERİ VE BAŞSAVCILAR ADLİ İŞLERE DE KATILACAK

Düzenleme kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarının, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarına yönelik esaslar belirlendi.

AMAÇ İŞ YÜKÜNÜ DENGELEMEK

Gürlek, düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcıları ve Başsavcı Vekillerinin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Cumhuriyet Savcıları arasındaki iş yükünün daha dengeli dağıtılması ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlanmasının da düzenlemenin amaçları arasında olduğu ifade edildi.

"ADALETİN GÜCÜ, KARARIN ZAMANINDA VERİLMESİNDEDİR"

Adalet Bakanı Gürlek, hukukun üstünlüğünü esas alan ve vatandaş odaklı reform adımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, "Adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir" ifadelerini kullandı.