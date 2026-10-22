Şehit ve gazi çocuklarına dev eğitim desteği! Bakan Işıkhan duyurdu: Hesaplara 609 milyon TL yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehitlerin emaneti olan çocuklar ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yönelik toplam 609 milyon liralık eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin 23 Ekim Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencinin yararlanacağı destek kapsamında toplam 609 milyon lira ödeme yapılacak.