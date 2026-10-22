Şehit ve gazi çocuklarına dev eğitim desteği! Bakan Işıkhan duyurdu: Hesaplara 609 milyon TL yatırılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehitlerin emaneti olan çocuklar ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yönelik toplam 609 milyon liralık eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin 23 Ekim Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencinin yararlanacağı destek kapsamında toplam 609 milyon lira ödeme yapılacak.
Bakanlık tarafından hak sahiplerine yapılacak eğitim yardımı ödemelerinin detayları netleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp ve vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 23 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
"BİZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
Eğitim hayatına devam eden öğrencilere başarı dileklerini ileten Bakan Işıkhan, devlet desteğinin süreceğini vurgulayarak, "Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz her zaman yanınızdayız." dedi.
Toplam 609 milyon liralık eğitim-öğretim yardımıyla şehitlerin çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarının eğitim hayatlarına destek sağlanacak.