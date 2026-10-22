Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularının başladığını duyurdu. Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira karşılıksız burs verilecek. Başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4 bin lira burs verilecek.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin burs başvuruları, 31 Ekim saat 23.59'a kadar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden takip edilebilecek. Başvurular, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin ilgili kamu kurumlarından doğrulanması ve gerektiğinde ek belgelerin talep edilmesiyle değerlendirilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik aylık 1.750 liralık eğitim yardımı için 6-20 Ekim tarihlerinde alınan başvurular ise sona erdi. Bu kapsamdaki başvuruların değerlendirme süreci başladı.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI

Açıklamada, burs başvurusu adı altında kişisel bilgileri toplamayı amaçlayan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı da uyarıda bulunuldu.