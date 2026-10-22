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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın kan ve saç örneklerinden alınan test sonuçları pozitif çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı.

Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, evde arama yapılmıştı.

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Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirilmişti.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı | Fotoğraf: İHAYönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı | Fotoğraf: İHA

EZEL AKAY VE KAZIM AKAY'IN UYUŞTURUCU TESTLERİ BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

Yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

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