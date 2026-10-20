Uzman isim hayati uyarı! İstanbul'da rekor sağanak sonrası sel riski olan 10 ilçe
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, son afetin yapay zeka risk haritasıyla eşleştiğini açıkladı. Benzer bir sağanak yağışın kentin diğer havzalarını vurması durumunda taşkın yaşanabileceğini belirten Ekmekcioğlu, İstanbul'da yüksek sel riski taşıyan 10 ilçeyi işaret ederek uyarılarda bulundu.
DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİ VE YOĞUN KENTLEŞME RİSKİ
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul'daki yağışların benzer şiddette kentin diğer bölgelerinde gerçekleşmesi durumunda da ciddi taşkınlarla karşılaşılabileceğini belirterek, "Özellikle yoğun kentleşmenin ve doğal drenaj sistemlerinde önemli değişimlerin görüldüğü havzalar dikkatle değerlendirilmeli." dedi.
Doç. Dr. Ekmekcioğlu, İstanbul'da etkili olan yağışların ardından meydana gelen sel felaketine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SEL RİSK HARİTASI
Ekmekcioğlu, yaşanan afetin, daha önce yapay zeka desteğiyle oluşturdukları sel risk haritasıyla uyum gösterdiğini belirtti.
AYAZAĞA'DAKİ HASAR VE RİSK ANALİZİ
Ayazağa'da meydana gelen hasara değinen Ekmekcioğlu, dere kenarlarındaki yapılaşma ile birlikte yukarı havzadan gelen akışların da ele alınması gerektiğini ifade etti.
FARKLI HAVZALARDA FARKLI FELAKET SONUÇLARI
Ekmekcioğlu, yaşanan felaketi sadece yağış miktarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, aynı miktardaki yağışın farklı havzalarda farklı sonuçlar doğurduğunu kaydetti.
BEYKOZ, SARIYER VE ARNAVUTKÖY REKOR YAĞIŞLARI
Yoğun kentleşme nedeniyle geçirimsiz yüzeylerin arttığını ve doğal drenaj sistemlerinin değişime uğradığını belirten Ekmekcioğlu, "İstanbul'da yaşanan olay hem kaydedilen yağış miktarları hem de ortaya çıkan etkiler bakımından oldukça dikkat çekici bir nitelik taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 14-15 Ekim'deki iki günlük dönemde Beykoz'da 274,4, Arnavutköy'de 222,2, Sarıyer'de 208,3 ve İTÜ Maslak İstasyonu'nda 189,8 milimetre yağış kaydedildi." diye konuştu.
İSTANBUL'UN BATI KESİMLERİNDEKİ YAĞIŞLAR
"Hasarın büyüklüğünde havza özellikleri ve kentleşme belirleyici rol oynuyor" Buna karşılık İstanbul'un bazı batı kesimlerinde çok daha düşük yağışlar ölçüldüğünü dile getiren Ekmekcioğlu, şöyle devam etti: