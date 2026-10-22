Başkan Erdoğan ve Carney'den Külliye balkonunda samimi sohbet
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından balkon sohbeti gerçekleştirdi.
İki liderin bir süre baş başa sohbet ettiği anlar dikkat çekti.
Erdoğan ve Carney, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerin ardından iki lider, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.
İLİŞKİLER STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARILDI
Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini açıkladı.