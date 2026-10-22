Başkan Erdoğan ve Carney'den Külliye balkonunda samimi sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.