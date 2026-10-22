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Başkan Erdoğan ve Carney'den Külliye balkonunda samimi sohbet

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Başkan Erdoğan ve Carney'den Külliye balkonunda samimi sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından balkon sohbeti gerçekleştirdi.

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İki liderin bir süre baş başa sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

1. Erdoğan ve Carney’den görüşme sonrası dikkat çeken buluşma | Fotoğraf: AA1. Erdoğan ve Carney’den görüşme sonrası dikkat çeken buluşma | Fotoğraf: AA

Erdoğan ve Carney, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından iki lider, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan ve Carney Külliye’de sohbet etti | Fotoğraf: AAErdoğan ve Carney Külliye’de sohbet etti | Fotoğraf: AA

İLİŞKİLER STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARILDI

Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

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