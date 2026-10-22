Bilal Erdoğan'dan yeni dünya düzeni mesajı: Türkiye önemli bir rol üstlenecek

Bilal Erdoğan, dünyanın 21. yüzyılda çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olacağının giderek daha iyi kavrandığını belirtti.

Bölgedeki çatışmaların yaşanmadığı bir ortamda Türk ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 6 civarında büyüyebileceğini aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlerken dünya açısından oldukça faydalı olabilecek bir yol bulduğunu düşünüyorum ancak şu anda yeni bir dünya düzenine alışmanın sancılarını yaşıyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN YENİ DÜZENDEKİ ROLÜ

Türkiye'nin ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna değinen Bilal Erdoğan, "Bu, Türkiye'nin yeni dünya düzeninin şekillenmesinde ve bu düzenin yeni gerçekliklerinin oluşmasında kesinlikle önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin çatışmaları yönetme, karşılık verme ve son derece zorlu koşullarda yolunu bulma konusundaki kabiliyetlerini ve kendine özgü imkanlarını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Türkiye aynı zamanda, daha adil bir dünyanın ve daha hakkaniyetli bir uluslararası düzenin mümkün olduğuna ilişkin bir vizyona da sahip." değerlendirmesini yaptı.

Servetin belirli ellerde birikmesine bu kadar odaklanmak yerine, bu servetin insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılmasına önem verilmesi halinde daha adil bir dünya düzeni kurulabileceğine dikkati çeken Erdoğan, Ankara'nın dünyada en fazla insani yardım sağlayan ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Bilal Erdoğan, nüfus başına düşen insani yardım açısından bakıldığında da Türkiye'nin aslında birinci sırada bulunduğunu anımsatarak bunun nedeninin, Türkiye'deki yardımlaşma ve paylaşma kültürü olduğunun altını çizdi.

Kapitalizmin yalnızca ekonomik sistem olmadığı ve dünyaya bakış biçimi de olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, dünya genelindeki sorunlara değinerek bunun insanları toplumsal ve siyasal süreçlere katılmaktan uzaklaştırdığını, kurumlara ve siyasete duyulan güveni azalttığını belirtti.

BARIŞÇIL BİR DÜNYA İÇİN KÜLTÜREL AÇIDAN KENDİNE ÖZGÜ BİR YAKLAŞIM VURGUSU

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin daha barışçıl bir dünya için kültürel açıdan kendine özgü bir yaklaşım ortaya koyduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Türkiye, daha barışçıl bir dünyanın mümkün olduğunu savunmaya devam ediyor ve pek çok alanda sorumluluk üstleniyor. İstanbul'un uluslararası toplantıların düzenlenmesi açısından en elverişli merkezlerden biri haline gelmesinin nedeni de budur. Çünkü burada bütün ülkeler bu toplantılara katılabiliyor. Oysa geçmişte geleneksel olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapan pek çok şehir, ne yazık ki bugün bazı ülkelerin veya temsilcilerin katılımına izin verme konusunda zorluklar yaşıyor. Dolayısıyla bugün burada bir araya gelmiş olmamız, Türkiye'nin 21. yüzyılda daha iyi bir dünyanın inşasına sunabileceği çok şey olduğunu açıkça gösteriyor."

Bilal Erdoğan, Avrupa'nın bir siyasi yapı olarak kendi egemenliğini ilgilendiren birçok meselede yalnızca ABD'ye güvenmemesi gerektiğine de işaret etti.

"Türkiye de daha fazla özerklik ve egemenlik ortaya koyan, bölgesinde daha fazla sorumluluk üstlenen ülkelerden biri." diyen Bilal Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Bilal Erdoğan, "Türkiye, bu meseleyi yalnızca yaklaşık 50 yıldır devam eden kendi sorunları ve sıkıntıları nedeniyle değil, aynı zamanda bölgenin yararına olduğu için de doğrudan ele alıyor." dedi.

Türkiye'nin son derece cesur bir adım atarak dünyada, yakın çevresinde ve komşu coğrafyasında sorumluluk üstleneceğini söylediğini aktaran Bilal Erdoğan, buna çeşitli bölgelerden örnekler verdi.

Bilal Erdoğan, "Türkiye, bütün bu meselelerde arabuluculuk yapmaya ve orta yol bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, artık bu konuda kendini kanıtlamış bir geçmişe sahip olduğunu düşünüyorum. Türkiye, gerçekten bütün taraflarla konuşabilme ve bu çatışmaların sona erdirilmesi konusunda samimi bir duyarlılık gösterebilme kapasitesine sahip." diye konuştu.

Bunun, daha güçlü bir ülke inşa etmek, gelecek nesiller ve genç kuşaklar için daha parlak bir gelecek oluşturmakla yakından bağlantılı olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, bu durumun dünya açısından da olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, dünyanın gözünün Kudüs'te olduğunu aktararak buranın üç İbrahimi dinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

Bu nedenle Kudüs'ün dünyadaki milyarlarca insan için geçmişte önemli bir odak noktası olduğunu anımsatan Bilal Erdoğan, gelecekte de öyle olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bilal Erdoğan, ticari rotalardan da örnekler vererek "Türkiye ise bütün bu unsurlar açısından hem bir geçiş güzergahı hem de bölgenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu birçok mal ve hizmetin giderek daha önemli bir sağlayıcısı durumuna geliyor." değerlendirmesini yaptı.