Turkuvaz Medya Grubu, “Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi”nde Türkiye’nin farklı bölgelerinden yerel yönetim temsilcilerini ağırlıyor. Bugün saat 10.00’da başlayan zirvede afetlere hazırlıktan kentsel dönüşüme, ulaşım yatırımlarından turizm ve gastronomiye kadar şehirlerin geleceğini şekillendiren başlıklar değerlendiriliyor.

Turkuvaz Medya Grubu, şehirlerin markalaşma deneyimlerinin ve yerel yönetimlerin geleceğe yönelik hedeflerinin paylaşılacağı "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi"ne ev sahipliği yapıyor. A Haber tarafından düzenlenen zirve, Bugün saat 10.00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarını bir araya getirecek program, beş panel ve bir özel oturumdan oluşuyor. Zirvede afetlere hazırlık, kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım, turizm, gastronomi, dijitalleşme, gençlik ve spor alanındaki çalışmalar değerlendiriliyor.

AFETLERE HAZIRLIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ELE ALINIYOR A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunumuyla başlayan programın açılış bölümünde; Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir katılımcılara hitap etti. Saat 10.40–11.20 arasında Merve Tepe'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler" panelinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yer alacak. Panelde dirençli şehirlerin inşasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

ALTYAPI VE ULAŞIMDAN TURİZM VE GASTRONOMİYE Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde saat 11.25–12.00 arasında düzenlenecek "Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" paneline Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü katılacak. Saat 12.00–12.30 arasında yine Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Şehirlerde Turizm ve Gastronomi" panelinde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin konuşacak. Panelde şehirlerin turizm potansiyeli ve yerel değerlerin markalaşmaya katkısı ele alınacak. Saat 13.00–14.00 arasındaki öğle yemeği arasının ardından özel oturuma geçilecek. Haktan Uysal'ın saat 14.00–14.20 arasında yöneteceği oturumun konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş olacak. DİJİTAL DÖNÜŞÜM, GENÇLİK VE SPOR PROJELERİ KONUŞULACAK Merve Türkay'ın moderatörlüğünde saat 14.20–15.00 arasında gerçekleştirilecek "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" panelinde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu yer alacak. Panelde şehirlerin dijital dönüşümü ve yenilikçi belediyecilik uygulamaları değerlendirilecek.