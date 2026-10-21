Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile telefonda görüştü!

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, Aliyev'i Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne davet etti.