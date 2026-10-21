Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile telefonda görüştü!
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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, Aliyev'i Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne davet etti.
Ankara-Bakü hattında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
KARDEŞLİK HUKUKU VURGUSU
Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.
ALİYEV'E TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NE DAVET
Başkan Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutlarken Aliyev'i, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.