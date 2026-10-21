İstanbul Kağıthane'de tadilat gürültüsü nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Atilla Ş. (35), ağabeyi Özcan Ş. (47) ile yeğeni Hamza Ş.'yi (23) bıçakla yaralarken, diğer yeğeni Agah Sırrı Ş. (21) de pompalı tüfekle amcasına ateş etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, tutuklanan Agah Sırrı Ş.'nin ifadesindeki, "Atilla kafasını camdan çıkarıp bize gülümsedi. Ben de dairesinin camına doğru tüfeğimle 3 el ateş ettim" sözleri dikkat çekti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde 28 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile ağabeyi Özcan Ş. arasında tadilat sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Atilla Ş., ağabeyi Özcan Ş. ile yeğeni Hamza Ş.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen diğer yeğeni Agah Sırrı Ş. ise pompalı tüfekle ateş ederek amcası Atilla Ş.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş., ilk müdahalelerinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Atilla Ş. ile yeğeni Agah Sırrı Ş., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Olayın ardından soruşturma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Agah Sırrı Ş.'yi aynı gün hastanede gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Atilla Ş.'nin evindeki aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelilerin adli geçmişlerine ilişkin bilgilere göre Atilla Ş.'nin kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak başta olmak üzere 12, Özcan Ş.'nin kasten yaralama ve hakaret suçlarından 2, Hamza Ş.'nin ise kasten yaralama suçundan 1 emniyet kaydı bulunduğu belirtildi.

(Foto: DHA) YEĞENİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BABAMI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM Tutuklanan Agah Sırrı Ş., ifadesinde olay günü amcası İsa Ş.'nin kendisini arayarak babasının bıçaklandığını söylediğini anlattı. Eve gittiğinde babasını yaralı halde gördüğünü belirten Agah Sırrı Ş., yaşananları şöyle aktardı: "Olay günü amcam İsa Ş. beni aradı ve 'Baban bıçaklandı, sakin ol eve gel' dedi. Sonrasında hemen eve gittim. Bina önüne gittiğimde babamı kanlar içinde yaralı halde gördüm. Bina önünde ağabeyim Hamza Ş. de vardı, henüz yaralanmamıştı. Ben Atilla amcamın babamı bıçakladığını öğrendim. Atilla isimli şahsın sürekli olarak silah, bıçak taşıdığını bildiğim için hem kendi güvenliğim hem de ailemin güvenliği için evimizde odamda bulunan ruhsatlı tüfeğimi alıp bina önüne geldim." Ağabeyi Hamza Ş.'yi binadan çıkarmaya çalıştığı sırada amcasının kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını öne süren Agah Sırrı Ş., ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Atilla elimde tüfeği görünce bana bıçağı savurarak saldırmaya çalıştı. Ağabeyim bu esnada aramıza girdi. Atilla bana saldırmak isterken ağabeyim Hamza'yı göğsünden bıçakladı. Ben ağabeyimin bıçaklandığını görünce caydırma maksadıyla elimde bulunan tüfekle duvara 1 el ateş ettim. Bu sırada ağabeyim Hamza'yı bina dışına çıkardım. Atilla tekrar aşağı gelmeye başlayınca ve ben Atilla'nın geldiğini görünce duvara tüfeğimle 1 el daha ateş ettim."

(Foto: DHA) "CAMDAN KAFASINI ÇIKARIP BİZE GÜLÜMSEDİ" Agah Sırrı Ş., ifadesinin devamında amcasının daire kapısına ve daha sonra camlarına doğru ateş ettiğini anlattı. Amcasının kendilerine gülümsediğini gördükten sonra yeniden ateş ettiğini belirten şüpheli, şu ifadeleri kullandı: "Akabinde tekrar merdivenden gelmeye çalışınca tüfeğimle 2 el Atilla'nın daire kapısına ateş ettim. Sonrasında zaten uyarı atışı yaptığım için binadan çıktım. Bir süre sonra Atilla evine girdiği için ve dışarı çıkmayacağını düşündüğüm için ağabeyimle ilgilenmek üzere dışarı çıktım. Ağabeyimle ilgilendiğim sırada Atilla kafasını camdan çıkarıp bize gülümsedi. Ben de silah olabilir şüphesiyle Atilla'yı hedef almadan, dairesinin sağ ve sol camına doğru tüfeğimle 3 el ateş ettim." Tüfeği eve bıraktıktan sonra ambulansı beklediklerini söyleyen Agah Sırrı Ş., amcasının nasıl yaralandığını bilmediğini öne sürdü. Şüpheli, "Merdivenlerde tüfeğimle ateş ettiğimde Atilla'nın tüfekle yaralandığını görmedim. Üzerinde herhangi bir kan lekesi ya da bıçakla yaralanma olduğunu görmedim. Atilla'nın nasıl yaralandığını bilmiyorum. Atilla'nın ağabeyim Hamza'yı bıçakladığı ana şahit oldum, ben de oradaydım" dedi.