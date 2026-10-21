Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel temaslarının ardından Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını kabul etmesini diplomasi başarısı olarak değerlendiren Fidan, anlaşmanın hukuksal ve siyasal açıdan son derece meşru olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında değerlendirmede bulundu. "ÇOK YOĞUN BİR MESAİ GEÇİRDİK" Fidan, Brüksel'de yoğun bir mesai yaptıklarını aktararak "Hem Belçika hükümetiyle olan ikili ilişkilerimiz hem NATO ile ilişkiler hem AB ile olan ilişkiler hem buradaki vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleriyle ilgili konuları merkeze alan çok yoğun bir mesai geçirdik." ifadesini kullandı. Belçika'da çok sayıda temasta bulunduklarını söyleyen Fidan, Belçikalı mevkidaşıyla ikili ve bölgesel ilişkileri değerlendirdiklerini dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları görüşmesi yaptıklarının altını çizen Fidan, görüşmelerde üç bakanlığın konularını ve diğer dolaylı konuları ilgilendiren tüm meseleleri masaya yatırdıklarını ve üzerinden geçtiklerini belirtti. Fidan, bu 3+3 platformunun 2016'dan beri ihdas edilmiş ve çok faydalı bir platform olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Belçika Kraliçesi Mathilde'nin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Fidan "Büyük bir ekonomi, ticaret heyetiyle beraber. Bu tabii ikili ilişkileri başka bir seviyeye taşıdı açıkçası ve onun üstüne de biz bina ederek gidiyoruz." diye konuştu. Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldiğini aktaran Fidan, Rutte ile hem Türkiye-NATO ilişkileri hem de temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan NATO Ankara Zirvesi'nin devamında alınan kararların takibi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Körfez, NATO'yu yakından ilgilendiren kurumsal konular ve kriz bölgeleriyle ilgili konuların üstünden geçtiklerini dile getirdi. Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştüklerini belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye-AB ilişkileri, tıkanma noktaları nasıl aşılabilir? AB-Türkiye tarafından yakın takip edilen bölgesel ve küresel konular var. Yine Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı, Babulmendeb Boğazı ve bundan kaynaklı enerji problemleri. Karadeniz'deki gerginlikten dolayı bir türlü dünya piyasalarına çıkmayan tahıl ürünleri, bunlar ne olacak, nasıl yapacağız, onlara ne tür çözümler getireceğiz? Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanan noktalar, ilerleyen noktalar, bunların da bir muhasebesini yaptık." değerlendirmesinde bulundu. ADAYLIK STATÜSÜ AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldiklerini ifade eden Fidan, kendisiyle uzun bir görüşme yaptıklarını, AB-Türkiye konularını çok ciddi bir şekilde gözden geçirme imkanı bulduklarını söyledi. Fidan, bu düzenli görüşmelere devam etmek gerektiğini belirterek, "Çok önemli konular var, ticari ve siyasi konular var. Bizim mevcut statümüzle ilgili konular var, adaylık statüsüyle ilgili konular. Bunlar için nitelikli, planlı, ısrarlı görüşmelerin devam etmesi elzem." dedi. LİBYA MUTABAKATI Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının kabulüne ilişkin, bu konuyu o dönemdeki görevi kapsamında da 2019'dan bu yana yakından takip ettiğini belirterek, gerçekten gelinen noktanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politika kapsamında bir diplomasi başarısı olduğunu vurguladı. Anlaşmanın Türk dış politikasının esasına göre şekillendiğinin, barışı, istikrarı destekleyen ve kazan kazan esasına dayalı olduğunun altını çizen Fidan, "Tabii burada Libyalı kardeşlerimizin Türkiye'ye olan güveni ve Doğu Akdeniz'e gelecek olan istikrar fevkalade önemli." dedi.