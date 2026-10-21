Kanada Başbakanı Mark Carney, bugün Türkiye'yi ziyaret ediyor. Carney'nin yarın Başkan Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney (Foto: AA)

HANGİ KONULAR MASADA?

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO müttefiki Türkiye'ye ilk doğrudan ikili ziyaretini gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan ile Ankara'da yapılacak görüşmelerde savunma, enerji, ekonomi ve diplomasi başlıkları ele alınacak.

ORTAK BİLDİRİYE İMZA

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyareti sırasında savunma, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan ortak bildirinin imzalanması bekleniyor. Görüşmelerde nükleer enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), insansız hava araçları ve denizcilik alanlarında iş birliği öne çıkacak.

Reuters'ın haberine göre NATO müttefikleri Türkiye ve Kanada'nın, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu hafta gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ikili ilişkileri dört temel alanda geliştirmeyi hedefleyen ortak bir bildiriye imza atması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre bildiri; savunma, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarını kapsayacak. İki ülke arasında serbest ticaret görüşmelerinin ilerletilmesi, toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesi ve diplomatik temasların artırılması da gündemde olacak. Ortak bildiri kapsamında belirlenen alanlarda eylem planları hazırlamak üzere ayrı komitelerin kurulması öngörülüyor.

TÜRKİYE'YE ÖZEL BİR İKİLİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİREN İLK BAŞBAKAN

Carney, Türkiye'ye özel bir ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı olacak. Kanada Başbakanı ayrıca İstanbul'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşecek.

Ziyaret, Kanada'nın dış ticarette ABD'ye olan bağımlılığını azaltma ve bölgesel güçlerle ilişkilerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Washington ile yaşanan ticaret savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın egemenliğini defalarca sorgulaması, Ottawa yönetiminin yeni ekonomik ve stratejik ortaklıklara yönelmesini hızlandırıyor.

Kanadalı bir hükümet yetkilisi, Carney'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesinin amacını ticaret ve yatırım, enerji, savunma ve güvenlik ile halklar arasındaki ilişkilerde iş birliğini ilerletmek olarak açıkladı.

Başbakan Carney'nin cuma günü Türk şirketlerinin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin ise ikili ticaret ve yatırımları artırmayı, yeni ticari iş birliği fırsatları oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Kanada'nın özellikle Türkiye'nin havacılık ve uzay, savunma, enerji, madencilik, yüksek teknoloji ve tarım sektörleriyle ilgilendiği kaydedildi.

ENERJİDE NÜKLEER SANTRAL VE LNG GÜNDEMİ

Türkiye ile Kanada arasındaki görüşmelerde enerji iş birliğinin önemli bir yer tutması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazar günü Kanal 7'ye yaptığı açıklamada, özellikle nükleer enerjinin Carney'nin ziyareti sırasında gündemin öncelikli başlıkları arasında yer alacağını söyledi.

Görüşmelerde Kanada'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alınması ve kritik mineraller konusunda iş birliği yapılması ihtimallerinin de ele alınması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, Kanada merkezli CANDU'nun Türkiye'nin Karadeniz kıyısında planlanan nükleer santral projesini üstlenme olasılığını değerlendirmek üzere bir çalışma grubu kurulması öngörülüyor.

Türkiye, planlanan ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası konusunda Kanada merkezli mühendislik şirketi AtkinsRéalis, Güney Kore'nin Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ve Çin'in State Power Investment Corporation şirketleriyle görüşmeler yürütüyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun inşasını ise Rusya'nın Rosatom şirketi sürdürüyor.

SAVUNMADA İHA VE DENİZCİLİK İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye ve Kanada arasındaki savunma görüşmelerinde insansız hava araçları (İHA) ve denizcilik sistemleri alanındaki iş birliğinin öne çıkması bekleniyor. Kanada, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında 2024 yılında Türkiye'ye yönelik bazı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmıştı. Söz konusu adım, Türkiye'nin çok sayıda ülkeye ihraç ettiği İHA'larda kullanılan optik teknolojileri de kapsıyordu.

Carney'nin Türkiye ziyaretine Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Enerji Bakanı Tim Hodgson da katılacak.

TRUMP'IN POLİTİKALARI TÜRKİYE-KANADA YAKINLAŞMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Türk savunma sanayisi analistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik politikalarının Türkiye ile Kanada arasında daha yakın bir savunma iş birliği için fırsatlar oluşturduğunu belirtiyor. Analistlere göre mühimmat üretimi, insansız hava araçları ve deniz sistemleri, iki ülkenin iş birliğini geliştirebileceği başlıca alanlar arasında bulunuyor.