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Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisi, bugün saat 10.00’da yeni başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Daha önce itiraz ve yenileme süreçlerinin yaşandığı Üsküdar’da, meclis çoğunluğu AK Parti’de bulunuyor. AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00'da toplanacak. İstanbul Valiliğinin çağrısıyla yapılacak seçim, Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilecek. Mecliste çoğunluk AK Parti'de bulunuyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU
AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu olmuştur.

Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin - 1

GÜLTEKİN, ANKARA'YA GİDERKEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim 2026'da hayatını kaybetti.

Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin - 2

Gültekin'in vefatı üzerine İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanması için çağrı yaptı.

Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin - 3

DEDETAŞ'IN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASININ ARDINDAN İLK SEÇİM AĞUSTOSTA YAPILDI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'irtikap' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2026'da tutuklandı. İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos 2026 tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldı.

Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin - 4

Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan belediye başkan vekilliği seçimini, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Dördüncü turda Çetinkaya 21 oy alırken AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kaldı.

Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin - 5

İTİRAZ SONRASI YENİLENEN SEÇİMİ GÜLTEKİN KAZANDI

Gültekin'in seçime itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İstanbul Valiliği, seçimin 5 Eylül 2026'da yenileneceğini duyurdu.

Ancak CHP ve YENİ Parti grupları, gözaltındaki meclis üyelerini gerekçe göstererek aldıkları ortak kararla 5 Eylül'deki seçime katılmadı. Salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle seçim 8 Eylül'e ertelendi.

8 Eylül'de gerçekleştirilen seçimin dördüncü turunda AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Rakibi Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.

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