Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisi, bugün saat 10.00’da yeni başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Daha önce itiraz ve yenileme süreçlerinin yaşandığı Üsküdar’da, meclis çoğunluğu AK Parti’de bulunuyor. AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.
Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00'da toplanacak. İstanbul Valiliğinin çağrısıyla yapılacak seçim, Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilecek. Mecliste çoğunluk AK Parti'de bulunuyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU
AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu olmuştur.
GÜLTEKİN, ANKARA'YA GİDERKEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim 2026'da hayatını kaybetti.
Gültekin'in vefatı üzerine İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanması için çağrı yaptı.