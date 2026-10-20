Üsküdar’ın yeni başkan vekili kim olacak? Gözler belediye meclisinde! Üye sayısında çoğunluk AK Parti'nin

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisi, bugün saat 10.00’da yeni başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Daha önce itiraz ve yenileme süreçlerinin yaşandığı Üsküdar’da, meclis çoğunluğu AK Parti’de bulunuyor. AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.