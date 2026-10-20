Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, beraberindeki 8 belediye meclis üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Topaloğlu, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP'den ayrılma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Topaloğlu, açıklamasına "Sevgili hemşehrilerim" sözleriyle başlarken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 8 belediye meclis üyesiyle birlikte partiden istifa ettiklerini bildirdi.

Görevlerini bağımsız olarak sürdürme kararı aldıklarını belirten Topaloğlu, istifanın Kemer'e ve vatandaşlara karşı sorumluluklarını değiştirmediğini vurguladı.

"KEMER'E HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Topaloğlu, açıklamasında birlikte çalıştığı arkadaşlarına emekleri için teşekkür ederek bugüne kadar kurulan dostluklara ve paylaşılan emeğe saygı duyduğunu ifade etti.

Belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Topaloğlu, Kemer'in yararına olan çalışmaların yanında olacaklarını belirtti.

Topaloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."