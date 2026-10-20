Çiftçi, aradan geçen 10 yılın ardından 7 bakanın yeniden bir araya gelmesinin, başlı başına anlamlı bir iradenin ifadesi olduğunu vurguladı.

Belçika ile köklü diplomatik ilişkilerin 188'inci yılında, iki ülkenin Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlarını bir araya getiren toplantının dördüncüsünü Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, bu formattaki son toplantının 2016 yılında Ankara'da düzenlendiğini hatırlattı.

Bakan Çiftçi'den Belçika'ya sert mesaj! 5 suçlu için iade talebi | Fotoğraf: AA

Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte, Belçikalı mevkidaşları Bernard Quintin, Annelies Verlinden, Maxime Prevot ve Anneleen Van Bossuyt ile Türkiye'nin güvenliğini ve vatandaşların huzurunu doğrudan ilgilendiren başlıkları masaya yatırdıklarını bildirdi.

Brüksel'de yaşayan, üreten ve bu ülkenin ekonomisine değer katan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının, iki ülke arasındaki en güçlü bağ olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Ancak gerçek dostluk, iyi günde yan yana durmak kadar, huzurumuzu hedef alan suç odaklarına karşı birlikte mücadele etmeyi de gerektirir." ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ: ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ Bakan Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye'nin, dış politikada hem masada hem sahada sözü dinlenen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, "Dışarıdaki bu kararlılık, içeride de güçlü bir cephe kurmayı zorunlu kıldı; 10 yıllarımızı heba eden terör prangalarından milletçe kurtulmanın eşiğine geldik. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çiftçi, "Huzurun kök saldığı bu zeminde ise yeni bir tehdit baş gösterdi; organize suç ve onun yeni nesil uzantıları. Yalnızca 2026 yılında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımızın gerçekleştirdiği bin 741 operasyonda, 22'si uluslararası düzeyde olmak üzere toplam 625 organize suç çetesini çökerttik. Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele, Narkotik ve Siber birimlerimiz bu mücadeleyi hem sokakta hem dijital dünyada kesintisiz sürdürmektedir. Her türlü oluşumun karşısında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyetiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle bu milletin huzurunu kimseye çiğnetmeyeceğinin altını çizen Çiftçi, bu devletin kolunun, bir vatandaşına uzanan tehdidi dünyanın öbür ucunda da yakalayacak kadar uzun olduğunu vurguladı.