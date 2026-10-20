Tanju Özcan hakkında hapis kararı! Mahkemeden 7 yıl 3 ay 15 gün ceza
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Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" davasında yargılanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında karar verildi. Mahkeme, marketler olayı kapsamında Özcan'ı 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kurban olayıyla ilgili verilen hapis cezaları ertelenirken Özcan, dolandırıcılık suçundan beraat etti.
Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap davasında mahkeme kararını açıkladı. Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, marketler olayı kapsamında 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
34 MAĞDUR YÖNÜNDEN VERİLEN CEZALAR ERTELENDİ
Kurban olayı kapsamında ise 34 mağdur yönünden Tanju Özcan hakkında her mağdur için 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, söz konusu cezaların ertelenmesine hükmetti.
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ
Öte yandan mahkeme, Tanju Özcan'ın dolandırıcılık suçundan beraatine karar verdi.