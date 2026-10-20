Tanju Özcan hakkında hapis kararı! Mahkemeden 7 yıl 3 ay 15 gün ceza

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" davasında yargılanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında karar verildi. Mahkeme, marketler olayı kapsamında Özcan'ı 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kurban olayıyla ilgili verilen hapis cezaları ertelenirken Özcan, dolandırıcılık suçundan beraat etti.