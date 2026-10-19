Kuriş soruşturmasında 1 dolar detayı! Kuyumcu kasasından FETÖ'nün F serisi dolarları çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmasında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı. Amasya'da bir kuyumcu dükkanında, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ankara merkezli 12 ilde 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 22 kişi yakalandı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dosyada kayıt dışı para trafiği, kuyumculuk işlemleri, şirket devirleri ve FETÖ bağlantısına ilişkin iddialar da araştırılıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı ileri sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 19 Ekim'de Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde 28 ikamet ve 16 iş yerinde arama yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Aynı suçlar kapsamında Amasya'da da Hüseyin Uysal gözaltına alındı. Uysal'ın ortağı olduğu, Amasya Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak'ta bulunan "Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk" isimli iş yerinde arama gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre aramada ziynet eşyalarının bulunduğu tezgahın altındaki çelik kasada 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.
FETÖ SORUŞTURMALARINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Ele geçirilen banknotların F serisi olması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturmalarında gündeme gelen 1 dolarlık banknotları yeniden tartışmaya açtı. Darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının üzerlerinde ve kasalarında F serisi 1 dolarlık banknotlar ele geçirilmişti. Söz konusu paraların, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından okunup üflendiği ve örgütsel hiyerarşiyi simgelediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
FETÖ soruşturmalarında bu banknotların örgüt üyeleri arasındaki konum ve bağlılıkla ilişkilendirildiği öne sürülürken özellikle örgüt hiyerarşisinin üst kademelerinde bulunan kişilerde bu paralara rastlandığı iddia edilmişti.
"PARALARI MÜŞTERİLERDEN ALDIM" DEDİ
Amasya'daki kuyumcu dükkanında bulunan 5 adet 1 dolarlık banknotlarla ilgili olarak şüpheli Hüseyin Uysal'ın paraları hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi. Banknotları müşterilerden aldığını öne süren Uysal'ın söz konusu paraları hangi tarihte müşterilerden aldığına ilişkin beyanda bulunmadığı belirtildi.
FETÖ'NÜN ŞİFRELİ BANKNOTLARI DARBECİLERDE DE BULUNMUŞTU
Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in bir konuşmasında, "Hepiniz 0'sınız, 1'den önce olursanız bir anlam ifade etmezsiniz. Ancak 1 olursanız değer kazanırsınız. Ben 1'im." dediği ortaya çıkmıştı. Örgüt mensuplarının kendilerine verilen bu paraları taşırken örgüt lideri gibi "1" olduklarına inandıkları ileri sürülmüştü.
15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan darbecilerin üzerlerinde de çok sayıda F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirilmişti. Söz konusu banknotlar, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda örgütün yapılanması ve üyeleri arasındaki ilişkiler bakımından gündeme gelmişti.
BÖLGESEL SORUMLULAR VE YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ İDDİASI
Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen yapılanmanın FETÖ'ye benzer bir gizlilik ve hiyerarşiyle hareket ettiği değerlendiriliyor. Talimatların bölgesel sorumlular üzerinden alt kademelere iletildiği, yapılanmanın yurt dışı bağlantılarının bulunduğu ve kayıt dışı kazançların bir bölümünün yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddialar inceleniyor. Savcılık, şüphelilerin faaliyetleri arasındaki bağlantıları ve para hareketlerinin tüm boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.
BAĞIŞ VE KERMES GELİRLERİ DE MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın finansal boyutunda, kurban bağışları ve kermes gelirlerinin makbuz düzenlenmeden toplandığı, kayıt dışı paraların belirli noktalarda bir araya getirilerek taşıyıcılar aracılığıyla aktarıldığı yönündeki tespitler yer aldı.
Dosyaya yansıyan tanık ifadelerinde, kuyumculuk sektörü üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemlere ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bir tanık, çok sayıda valizle olağan dışı hareketliliğin yaşandığı bir atölyede yüksek miktarda altın bilezik üretildiğini anlattı. Tanık, bu ürünlerin cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek çeşitli kuyumculara dağıtıldığını ancak gerçekte herhangi bir alım satım işlemi yapılmadığını beyan etti.
AÇIK İMZALI KÂĞITLA HİSSE DEVRİ İDDİASI
Şirketlerin kontrolünün nasıl sağlandığına ilişkin iddialar da soruşturma dosyasına girdi. Bir tanık, şirkete ortak yapılırken kendisinden, ölümü halinde hisselerin mirasçılarına geçmesini engellemek amacıyla açık imzalı bir kâğıt alındığını öne sürdü. Savcılığın, söz konusu şirketlerin gerçek bir ticari faaliyet yürütüp yürütmediği ve örgüt talimatları doğrultusunda yönetilip yönetilmediği yönündeki şüpheler üzerinde durduğu belirtildi.
KURBAN VE KUYU AÇMA FAALİYETLERİNDE RESMÎ BELGE EKSİKLİĞİ
Dosyada, yapılanmayla bağlantılı olduğu belirtilen bir derneğe ilişkin rapordaki tespitler de yer aldı. Raporda, kurban ve kuyu açma faaliyetlerine ilişkin resmî belge sunulamadığı, mevcut evrakların ise e-posta çıktıları veya fotokopilerden ibaret olduğu belirtildi. Ayrıca, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını engellemek amacıyla tanıklar ve başvurucular üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığı yönünde değerlendirmelerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında finansal ağın bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların derinleştirildiği bildirildi.
DENİZOLGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİALAR
Dosyadaki tanık ifadelerinde, Arif Ahmet Denizolgun'un FETÖ'nün iş birliği teklifini reddetmesinin ardından şüpheli bir ölüm veya zehirleme planının gündeme geldiği iddia edildi. İddialara göre söz konusu planın, Denizolgun'un ölümüne yol açarak yönetimin Alihan Kuriş'e devredilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı öne sürüldü.
Soruşturmada, yapılanmanın finansörlerinden ve kilit isimlerinden olduğu ileri sürülen Mehmet Özmen'e ilişkin iddialar da yer aldı. Özmen'in adli sicil taramasında geçmişe dönük FETÖ üyeliği kaydı tespit edildiği ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış organizasyonlarında rol oynadığının belirlendiği ileri sürüldü.
38 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 19 Ekim 2026'da Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından verilen gözaltı kararları kapsamında 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. On dört şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.