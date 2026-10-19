Kuriş soruşturmasında 1 dolar detayı! Kuyumcu kasasından FETÖ'nün F serisi dolarları çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmasında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı. Amasya'da bir kuyumcu dükkanında, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ankara merkezli 12 ilde 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 22 kişi yakalandı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dosyada kayıt dışı para trafiği, kuyumculuk işlemleri, şirket devirleri ve FETÖ bağlantısına ilişkin iddialar da araştırılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı ileri sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 19 Ekim'de Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde 28 ikamet ve 16 iş yerinde arama yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aynı suçlar kapsamında Amasya'da da Hüseyin Uysal gözaltına alındı. Uysal'ın ortağı olduğu, Amasya Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak'ta bulunan "Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk" isimli iş yerinde arama gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre aramada ziynet eşyalarının bulunduğu tezgahın altındaki çelik kasada 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. KURİŞ SORUŞTURMASINDA FETÖ DETAYI! KASADAN NE ÇIKTI? FETÖ SORUŞTURMALARINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ Ele geçirilen banknotların F serisi olması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturmalarında gündeme gelen 1 dolarlık banknotları yeniden tartışmaya açtı. Darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının üzerlerinde ve kasalarında F serisi 1 dolarlık banknotlar ele geçirilmişti. Söz konusu paraların, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından okunup üflendiği ve örgütsel hiyerarşiyi simgelediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. FETÖ soruşturmalarında bu banknotların örgüt üyeleri arasındaki konum ve bağlılıkla ilişkilendirildiği öne sürülürken özellikle örgüt hiyerarşisinin üst kademelerinde bulunan kişilerde bu paralara rastlandığı iddia edilmişti.

F serisi 1 dolarlık banknotlar FETÖ soruşturmasında gündeme gelmişti. (Fotoğraf: A Haber arşiv) "PARALARI MÜŞTERİLERDEN ALDIM" DEDİ Amasya'daki kuyumcu dükkanında bulunan 5 adet 1 dolarlık banknotlarla ilgili olarak şüpheli Hüseyin Uysal'ın paraları hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi. Banknotları müşterilerden aldığını öne süren Uysal'ın söz konusu paraları hangi tarihte müşterilerden aldığına ilişkin beyanda bulunmadığı belirtildi. FETÖ'NÜN ŞİFRELİ BANKNOTLARI DARBECİLERDE DE BULUNMUŞTU Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in bir konuşmasında, "Hepiniz 0'sınız, 1'den önce olursanız bir anlam ifade etmezsiniz. Ancak 1 olursanız değer kazanırsınız. Ben 1'im." dediği ortaya çıkmıştı. Örgüt mensuplarının kendilerine verilen bu paraları taşırken örgüt lideri gibi "1" olduklarına inandıkları ileri sürülmüştü.

Ankara merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. (Fotoğraf: A Haber arşiv) 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan darbecilerin üzerlerinde de çok sayıda F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirilmişti. Söz konusu banknotlar, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda örgütün yapılanması ve üyeleri arasındaki ilişkiler bakımından gündeme gelmişti. BÖLGESEL SORUMLULAR VE YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ İDDİASI Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen yapılanmanın FETÖ'ye benzer bir gizlilik ve hiyerarşiyle hareket ettiği değerlendiriliyor. Talimatların bölgesel sorumlular üzerinden alt kademelere iletildiği, yapılanmanın yurt dışı bağlantılarının bulunduğu ve kayıt dışı kazançların bir bölümünün yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddialar inceleniyor. Savcılık, şüphelilerin faaliyetleri arasındaki bağlantıları ve para hareketlerinin tüm boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı sürdürüyor. BAĞIŞ VE KERMES GELİRLERİ DE MERCEK ALTINDA Soruşturmanın finansal boyutunda, kurban bağışları ve kermes gelirlerinin makbuz düzenlenmeden toplandığı, kayıt dışı paraların belirli noktalarda bir araya getirilerek taşıyıcılar aracılığıyla aktarıldığı yönündeki tespitler yer aldı. Dosyaya yansıyan tanık ifadelerinde, kuyumculuk sektörü üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemlere ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bir tanık, çok sayıda valizle olağan dışı hareketliliğin yaşandığı bir atölyede yüksek miktarda altın bilezik üretildiğini anlattı. Tanık, bu ürünlerin cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek çeşitli kuyumculara dağıtıldığını ancak gerçekte herhangi bir alım satım işlemi yapılmadığını beyan etti.