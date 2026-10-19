İstanbul Boğazı’nda Nelsa isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 6 römorkör ile KIYEM 5 gemisi refakat ediyor.

İstanbul Boğazı'nda, 'Nelsa' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

Tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.