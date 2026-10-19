Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-6" hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip Palamutbükü'nde demirletildi.
Datça ilçesi açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknede bulunanların telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-6" hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 27 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip Palamutbükü'nde demirletildi.