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Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-6" hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip Palamutbükü'nde demirletildi.

Datça ilçesi açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknede bulunanların telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-6" hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 27 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip Palamutbükü'nde demirletildi.

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#Datça #Tekne
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