Başkan Erdoğan’dan Aliya İzzetbegoviç mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, “Bilge Lider” Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 23’üncü yıl dönümünde andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i ebedî âleme irtihalinin 23'üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesine liderlik eden İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te hayatını kaybetmişti.