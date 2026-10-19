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Başkan Erdoğan’dan Aliya İzzetbegoviç mesajı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan’dan Aliya İzzetbegoviç mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, “Bilge Lider” Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 23’üncü yıl dönümünde andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i ebedî âleme irtihalinin 23'üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımBaşkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşım

Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesine liderlik eden İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te hayatını kaybetmişti.

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