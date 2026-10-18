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İstanbul trafiğinde kan donduran olay! 'Yol verme' tartışmasında evine kadar takip edip 3 kişiyi bıçakladılar

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul trafiğinde kan donduran olay! 'Yol verme' tartışmasında evine kadar takip edip 3 kişiyi bıçakladılar

İstanbul Avcılar’da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip eden şüpheliler, sürücüyü boynundan bıçakladı. Kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden sürücünün yakını olan 2 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti.

Yaralılar tedavi altına alındı. (Fotoğraf: DHA)Yaralılar tedavi altına alındı. (Fotoğraf: DHA)

Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Fotoğraf: DHA)Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Fotoğraf: DHA)

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken park halindeki bir otomobile de çarptı.

YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ! 3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#İstanbul #Kavga #Trafik
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