Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin öncü isimlerinden Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi rahmetle, hasretle, saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında rahmetle yad etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın tam bağımsız Türkiye hedefine ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne verdiği katkılara dikkat çekti.
"DEĞERLİ DOSTUMU RAHMETLE, HASRETLE YAD EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?
1949 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde doğan Özdemir Bayraktar, 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında Baykar Makina'nın kuruluşunda yer alan Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü rol üstlendi.
Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın özgün tasarımlarına imza atan Özdemir Bayraktar, hayatının önemli bir bölümünü Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefine adadı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden Bayraktar, 18 Ekim 2021'de 72 yaşında hayatını kaybetti.