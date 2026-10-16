İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında, hakkında 143 ayrı eylemde 161 milyar liralık kamu zararı tespitiyle 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dünkü (15 Ekim) duruşmada yine bir skandala daha imza attı.

SANIK KÜRSÜSÜNDEN TEHDİT İmamoğlu sanık kürsüsünden, iktidarı ve yargı mensuplarını açıkça tehdit etti. Sabah'ta yer alan habere göre, aralarında A takımında yer alan isimlerin de bulunduğu 73 itirafçı sanıktan 41'inin ifadelerine ve rüşveti gösteren banka dekontlarına yer verilen dava dosyası hakkında konuşan İmamoğlu, rüşvetleri açıklamak yerine suçlamaları "dedikodu" olarak nitelendirdi.

ʺİmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüʺ davası (Foto: AA)

YİNE YARGIYI TEHDİT ETTİ

Duruşmadaki konuşmasında yargı camiasına yönelik çirkin ifadeler kullanan İmamoğlu, "Herkesle öyle bir hesaplaşma arzum var ki. O arenayı bu millet bana nasip edecek" ifadesini kullandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yasin Erkal ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Kayhan Çetin'i doğrudan hedef alan İmamoğlu, "Utanmadan, sefil biçimde casus diye yazan savcılar var. Casus davasına imza atan kişide Adalet Bakan Yardımcısı" dedi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının sanıkları arasında yer alan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşma sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında İmamoğlu'nun, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.