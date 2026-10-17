Silivri’de İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı
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Silivri’de D-100 kara yolunda çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralananın olmadığı kazanın ardından otobüsteki yolcular başka bir araca aktarıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde D-100 kara yolunda çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE AKTARILDI
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İETT otobüsündeki yolcular, olay yerine gönderilen başka bir otobüse aktarıldı.
Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.