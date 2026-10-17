Silivri’de İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı

Silivri’de D-100 kara yolunda çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralananın olmadığı kazanın ardından otobüsteki yolcular başka bir araca aktarıldı.