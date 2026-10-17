"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 7 sanığa tahliye

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Heyet, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına hükmetti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya verilen aranın ardından tahliye kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tolga Kılıç, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdür Vekili Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına hükmetti. Ayrıca tüm tutuksuz sanıklar hakkındaki "konutu terk etmeme" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.