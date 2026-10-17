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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İİT toplantısı sonrası açıklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İİT toplantısı sonrası açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye’nin yapıcı politikaları desteklediğini belirterek Filistin konusundaki hassasiyetlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bölgesel gelişmelerin ve İslam dünyasını ilgilendiren önemli meselelerin ele alındığı toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin diplomatik yaklaşımına dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN İİT TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

"FİLİSTİN KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİMİZİ DİLE GETİRDİK"

Türkiye'nin yapıcı politikaları desteklediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak yapıcı politikaları destekliyoruz. Toplantıda Filistin konusundaki hassasiyetlerimizi dile getirdik." ifadelerini kullandı.

#Hakan Fidan
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