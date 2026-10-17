84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Vali Gül duyurdu: Ayazağa'da yıkım mesaisi başladı
İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da 14 Ekim tarihinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde sel meydana geldi. Afetin izleri de silinirken İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamının yıkımının tamamlanacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, megakentte hayatı felç etti.
Cadde ve sokaklar göle dönerken alt geçitleri, evleri, iş yerlerini ve metro istasyonlarını su bastı.
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Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'ndeki hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
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AYAZAĞA'DA YIKIM: YARIN DA SÜRECEK
Ayazağa Mahallesi'ndeki hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, bölgedeki derede ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur'an kursu, Ayazağa Atatürk Stadı ve 16 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verildi.
Bunun üzerine ilk olarak stadın yıkımı gerçekleştirildi.
Kur'an kursunun yıkımına da başlanırken, çalışmaların gece boyu ve yarın da devam edeceği öğrenildi.
İstanbul Valisi Davut Gül de bölgeye gelerek yıkımı yapılan dükkanların sahipleriyle görüştü.
AYAZAĞA MEYDANI’NDA YIKIM MESAİSİ
İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamının yıkımının tamamlanacağını bildirdi.
Vali Gül, İstanbul'da sel ve su baskınının en çok etkilediği bölgelerden Ayazağa Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selde kaybolan üç vatandaşa henüz ulaşamadıklarını, çalışmaların gece ve yarın da devam edeceğini, polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD timleri ve AFAD koordinasyonundaki akredite kuruluşların arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Dere yatağında bulunan yapıların yıkımına başlandığını kaydeden Gül, "Aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Dolayısıyla da eşyalar bittikçe yıkım yapılıyor, yapılacak. Bu akşam ve yarın itibarıyla yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamını yıkmış olacağız." diye konuştu.
İSKİ'nin dere ıslahı yapabilmesi için engellerin ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Gül, yıkımlar gerçekleştikten sonra 1700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmayacağını söyledi.
Gül, İstanbul'da ıslah edilmesi gereken dereler olduğunu, bunlarla ilgili orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaların olduğunu dile getirdi.
Anadolu Yakası'nda yağışın devam ettiğini aktaran Gül, "Dolayısıyla da İstanbul'un her tarafında yağışla ilgili riskimiz azalmakla birlikte devam ediyor. Bu açıdan hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Bugün ve yarın yağış devam edecek. Biz de takipçisiyiz." dedi.