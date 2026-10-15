Seçim için tarih verdi! Mehmet Uçum: Büyük oranda netleşti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yaptığı açıklamada "Seçimin 2028 mart veya nisanda yapılması büyük oranda netleşti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim takvimi, yeni anayasanın yapım süreci ve Terörsüz Türkiye çalışmalarına değinen Uçum, dikkat çeken mesajlar verdi.

SEÇİM İÇİN MART VEYA NİSAN 2028 MESAJI

Seçimin yapılacağı tarihe ilişkin konuşan Uçum, "Seçimin 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük oranda netleşti" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA SÜRECİNDE 1 EKİM VURGUSU

Uçum, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin ise "1 Ekim 2026 tarihini yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak belirleyebiliriz" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM ÖNGÖRÜSÜ

Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Uçum, yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesini kuvvetle muhtemel gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 ilk yarısı tamamlanmadan da altı aylık sürede yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörülerden biri."