Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programı belli oldu
Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programı belli oldu. Gültekin için bu akşam saat 21.00'de Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Gültekin'in cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Üsküdar Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'i, geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Gece gündüz demeden, ilk günkü azim ve adanmışlıkla Üsküdar'ımız ve komşularımız için durmaksızın çalışan kıymetli Başkan Vekilimizi her zaman gayreti, samimiyeti ve şehrimize kattığı değerlerle hatırlayacağız."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Merhum Başkan Vekili Gültekin için bu akşam saat 21.00'de belediye binasındaki Mavi Salon'da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirileceği aktarılan paylaşımda, "Merhumun cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacaktır. Merhum Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve tüm Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadeleri kullanıldı.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Düzce'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.