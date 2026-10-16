(Foto: Resmi Kurum) PASAPORT VEYA SÜRÜCÜ BELGESİYLE SEYAHAT EDENLER DİKKAT Yeni uygulamada önemli bir istisna da bulunuyor. Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik belgeleriyle seyahat eden vatandaşların, hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerekecek. EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE PDF GEÇERLİ OLMAYACAK Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden sunulan dijital kimlik belgesinde de belirli kurallar uygulanacak. Bakan Uraloğlu, ekran görüntüsü, fotoğraf veya PDF formatındaki belgelerin geçerli kabul edilmeyeceğini bildirdi. Alternatif kimlik belgesiyle seyahat edenlerin uygulama üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu belgeyi göstermesi gerekecek.

(Foto: Resmi Kurum) 2014'TEN BU YANA OLUŞTURULAN KAYITLAR PASİF HALE GETİRİLECEK Yeni sistemle birlikte bilet satış sistemindeki mevcut kayıtlar da güncellenecek. Uraloğlu, 2014 yılından bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğini açıkladı. İlgili vatandaşlar geçiş süreci ve yeni uygulamaya ilişkin SMS ve diğer iletişim kanalları üzerinden bilgilendirilecek. HAK SAHİPLİĞİ SORGUSU OLUMSUZ ÇIKARSA NE YAPILACAK? T.C. kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada ücretsiz seyahat hakkının doğrulanamaması durumunda vatandaşlar hak sahipliği güncellemesi yaptırabilecek. Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlananların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirileceğini bildirdi. Vatandaşların burada hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek.