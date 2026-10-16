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Ücretsiz tren biletlerinde yeni dönem: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlik numarasıyla alabilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ücretsiz tren biletlerinde yeni dönem: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlik numarasıyla alabilecek

Ücretsiz tren seyahatlerinde 29 Ekim 2026'da dijital doğrulama dönemi başlayacak. Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliğini doğrulatarak ücretsiz bilet alabilecek. T.C. kimlik kartıyla seyahat edenlerden ayrıca engelli, gazi veya şehit yakını kartı istenmeyecek.

Ücretsiz tren seyahatlerinde 29 Ekim 2026 itibarıyla yeni dönem başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların tren yolculuklarında dijital hak sahipliği doğrulama sistemine geçileceğini açıkladı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, yeni sistemin 29 Ekim 2026'da devreye alınacağını bildirdi.

KİMLİK NUMARASIYLA ÜCRETSİZ BİLET ALINABİLECEK

Yeni uygulama kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları üzerinden hak sahipliklerini doğrulatabilecek.

Uraloğlu, uygulamanın engelli, ağır engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu gibi ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşları kapsadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yeni sisteme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabilecek."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Foto: Resmi Kurum)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Foto: Resmi Kurum)

ÜCRETSİZ BİLET OTOMATİK OLUŞTURULACAK

Vatandaşlar ücretsiz biletlerini TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin internet sitesi, mobil uygulamaları veya gişeler üzerinden alabilecek.

Biletleme sırasında T.C. kimlik numarası girilerek ilgili tarife seçilecek.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulaması gerçekleştirilecek.

Sorgulamanın olumlu sonuçlanması durumunda ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak.

Uraloğlu sistemin işleyişini şöyle anlattı:

"Vatandaşlarımız T.C. kimlik numaralarını girerek ilgili tarifeyi seçtiklerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulaması yapılacak. Sorgulamanın olumlu sonuçlanması halinde ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak."

(Foto: Resmi Kurum)(Foto: Resmi Kurum)

TRENDE T.C. KİMLİK KARTI YETERLİ OLACAK

Dijital doğrulama sistemiyle ücretsiz bilet alan vatandaşların tren yolculuğu sırasında ayrıca fiziki hak sahipliği belgesi göstermelerine gerek kalmayacak.

Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın trenlere kabul ve yolculuk sırasındaki kontrollerde biletleriyle birlikte yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgeler ayrıca istenmeyecek." dedi.

Böylece T.C. kimlik kartını kullanan hak sahipleri, biletleriyle birlikte ayrıca engelli, gazi veya şehit yakını kartı taşımak zorunda kalmayacak.

(Foto: Resmi Kurum)(Foto: Resmi Kurum)

PASAPORT VEYA SÜRÜCÜ BELGESİYLE SEYAHAT EDENLER DİKKAT

Yeni uygulamada önemli bir istisna da bulunuyor.

Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik belgeleriyle seyahat eden vatandaşların, hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerekecek.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE PDF GEÇERLİ OLMAYACAK

Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden sunulan dijital kimlik belgesinde de belirli kurallar uygulanacak.

Bakan Uraloğlu, ekran görüntüsü, fotoğraf veya PDF formatındaki belgelerin geçerli kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Alternatif kimlik belgesiyle seyahat edenlerin uygulama üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu belgeyi göstermesi gerekecek.

(Foto: Resmi Kurum)(Foto: Resmi Kurum)

2014'TEN BU YANA OLUŞTURULAN KAYITLAR PASİF HALE GETİRİLECEK

Yeni sistemle birlikte bilet satış sistemindeki mevcut kayıtlar da güncellenecek.

Uraloğlu, 2014 yılından bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğini açıkladı.

İlgili vatandaşlar geçiş süreci ve yeni uygulamaya ilişkin SMS ve diğer iletişim kanalları üzerinden bilgilendirilecek.

HAK SAHİPLİĞİ SORGUSU OLUMSUZ ÇIKARSA NE YAPILACAK?

T.C. kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada ücretsiz seyahat hakkının doğrulanamaması durumunda vatandaşlar hak sahipliği güncellemesi yaptırabilecek.

Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlananların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirileceğini bildirdi.

Vatandaşların burada hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek.

(Foto: Resmi Kurum)(Foto: Resmi Kurum)

"TÜM SÜREÇLERİ DAHA HIZLI VE KOLAY HALE GETİRİYORUZ"

Yeni sistemle ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların biletleme ve kontrol süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Uraloğlu, "Ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bilet alma işlemlerinden yolculuk sırasındaki kontrollere kadar tüm süreçlerini daha hızlı, kolay ve konforlu hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

#TCDD #Ücretsiz Bilet #Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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