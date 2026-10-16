Ücretsiz tren biletlerinde yeni dönem: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlik numarasıyla alabilecek
Ücretsiz tren seyahatlerinde 29 Ekim 2026'da dijital doğrulama dönemi başlayacak. Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliğini doğrulatarak ücretsiz bilet alabilecek. T.C. kimlik kartıyla seyahat edenlerden ayrıca engelli, gazi veya şehit yakını kartı istenmeyecek.
Ücretsiz tren seyahatlerinde 29 Ekim 2026 itibarıyla yeni dönem başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların tren yolculuklarında dijital hak sahipliği doğrulama sistemine geçileceğini açıkladı.
TCDD Taşımacılık A.Ş. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, yeni sistemin 29 Ekim 2026'da devreye alınacağını bildirdi.
KİMLİK NUMARASIYLA ÜCRETSİZ BİLET ALINABİLECEK
Yeni uygulama kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları üzerinden hak sahipliklerini doğrulatabilecek.
Uraloğlu, uygulamanın engelli, ağır engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu gibi ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşları kapsadığını belirtti.
Bakan Uraloğlu, yeni sisteme ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabilecek."
ÜCRETSİZ BİLET OTOMATİK OLUŞTURULACAK
Vatandaşlar ücretsiz biletlerini TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin internet sitesi, mobil uygulamaları veya gişeler üzerinden alabilecek.
Biletleme sırasında T.C. kimlik numarası girilerek ilgili tarife seçilecek.
Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulaması gerçekleştirilecek.
Sorgulamanın olumlu sonuçlanması durumunda ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak.
Uraloğlu sistemin işleyişini şöyle anlattı:
"Vatandaşlarımız T.C. kimlik numaralarını girerek ilgili tarifeyi seçtiklerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulaması yapılacak. Sorgulamanın olumlu sonuçlanması halinde ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak."
TRENDE T.C. KİMLİK KARTI YETERLİ OLACAK
Dijital doğrulama sistemiyle ücretsiz bilet alan vatandaşların tren yolculuğu sırasında ayrıca fiziki hak sahipliği belgesi göstermelerine gerek kalmayacak.
Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın trenlere kabul ve yolculuk sırasındaki kontrollerde biletleriyle birlikte yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgeler ayrıca istenmeyecek." dedi.
Böylece T.C. kimlik kartını kullanan hak sahipleri, biletleriyle birlikte ayrıca engelli, gazi veya şehit yakını kartı taşımak zorunda kalmayacak.