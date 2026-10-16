DMM'den "BES'ten kitlesel çıkış" iddiasına yanıt: Bir ayda 100 bini aşkın net sözleşme artışı

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında, sermaye piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı yönünde paylaşılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi. Söz konusu iddiaları resmî verilerle yalanlayan DMM, sistemde herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti. Açıklamada, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı kaydedildiği ve sisteme güçlü kaynak girişinin devam ettiği bildirildi.