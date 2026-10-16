DMM'den "BES'ten kitlesel çıkış" iddiasına yanıt: Bir ayda 100 bini aşkın net sözleşme artışı
Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında, sermaye piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı yönünde paylaşılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi. Söz konusu iddiaları resmî verilerle yalanlayan DMM, sistemde herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti. Açıklamada, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı kaydedildiği ve sisteme güçlü kaynak girişinin devam ettiği bildirildi.
Sosyal medyada yayılan ve ekonomideki güven ortamını hedef aldığı belirtilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.
"SON BİR AYDA 100 BİNDEN FAZLA NET ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"
Sistemin güncel verilerini paylaşan DMM, "Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur." açıklamasında bulundu.
BES'in sunduğu devlet katkısına ve sistemin büyüme eğilimine dikkat çeken DMM, "BES, sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.
"SPEKÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN" UYARISI
Vatandaşları asılsız ve yanıltıcı paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağıran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında şu uyarıya yer verdi:
"Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."