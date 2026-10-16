İstanbul Sancaktepe’de sosyal medyadan arkadaşlık kurduğu zihinsel engelli bir kişiyi yaklaşık 120 bin lira dolandırdığı öne sürülen 21 yaşındaki Doğukan M., mağdurun yakınları tarafından kaçırılarak bir konteynerde zorla alıkonuldu. İşkence gördüğü iddia edilen genç, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken Doğukan M. hakkında da zihinsel engelli kişiyi dolandırdığı iddiasıyla işlem başlatıldı.

13 Ekim 2026'da saat 16.50 sıralarında Sancaktepe'de meydana gelen olayda polise başvuran bir kişi, arkadaşı Doğukan M.'nin sokakta zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığını bildirdi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Doğukan M.'yi zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

(Foto: DHA) KONTEYNERE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON Görüntüler ve saha çalışmaları üzerinden soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Doğukan M.'nin Kartal'da bulunan boş bir konteynerde zorla tutulduğunu tespit etti. Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda zorla alıkonulan Doğukan M. kurtarılırken kaçırma ve alıkoyma olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

(Foto: DHA) 120 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, Doğukan M.'nin zihinsel engelli A.K. ile sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurduğunu ve ondan çeşitli hediyeler alarak yaklaşık 120 bin liralık dolandırıcılık yaptığını öne sürdü. Şüphelilerin, bu nedenle intikam almak amacıyla Doğukan M.'yi kaçırdıklarını söyledikleri öğrenildi.