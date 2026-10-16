CHP'de arınma süreci devam ediyor! 48 isim partiden ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 ismin partiden ihraç edildiği bildirildi. Kararın ayrıntılarını A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun Mahir Polat başkanlığında toplandığını belirten İlter Yeşiltaş, toplantıda yeni parti için çalıştığı öne sürülen isimlerin dosyalarının değerlendirildiğini ifade ederek, "Merkez Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Mahir Polat başkanlığında toplandı Yüksek Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına rağmen yeni parti için çalışan isimlerin dosyaları değerlendirildi ve bunun bir disiplin suçu olduğu ifade edildi" şeklinde konuştu.
İHRAÇ EDİLEN İSİMLER LİSTESİ
İhraç edilen isimler arasında parti yönetiminde görev yapmış isimlerin de bulunduğunu belirten İlter Yeşiltaş, karar verilen isimleri, "Neticesinde Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da aralarında bulunduğu 48 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle ihraç edilmiş durumdalar" sözleriyle aktardı.
İHRAÇ GEREKÇESİ: PARTİ FAALİYETLERİNE AYKIRI ÇALIŞMALAR
İhraç kararının gerekçesine ilişkin değerlendirmeleri aktaran İlter Yeşiltaş, söz konusu kişilerin CHP'den istifa etmeden yeni parti için çalıştıklarının öne sürüldüğünü belirterek, "Bu isimler şu anda CHP'li olmalarına rağmen, yani CHP'den istifa etmemelerine rağmen yeni parti için çalışıyorlardı. Sahada bu partinin politikalarını savunuyorlardı ve Özgür Özel'le birlikte hareket eden isimlerdi ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de bunun hem bir disiplin suçu olduğunu hem de siyasi etikle bağdaşmadığını ifade ediyorlardı ve bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nda işte bu 48 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle ihraç edildiler" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİLER…
|No
|Adı soyadı
|1
|Ali Abbas Ertürk
|2
|Asiye Ergül
|3
|Aylin Nazlıaka
|4
|Bahattin Bahadır Erdem
|5
|Barış Övgün
|6
|Bedirhan Berk Doğru
|7
|Berk Kılıç
|8
|Burcu Mazıcıoğlu
|9
|Canan Taşer
|10
|Cansel Çiftçi
|11
|Ecevit Keleş
|12
|Elif Leyla Gümüş
|13
|Emine Uçak Erdoğan
|14
|Güldem Atabay
|15
|Hikmet Erbilgin
|16
|İlhan Cihaner
|17
|Kerim Rota
|18
|Kübra Gökdemir
|19
|Mahir Yüksel
|20
|Melisa Uğraş
|21
|Meryem Gül Çiftçi Binici
|22
|Nazan Güneysu
|23
|Ozan Işık
|24
|Önder Kurnaz
|25
|Polat Şaroğlu
|26
|Selin Sayek Böke
|27
|Sercan Çığgın
|28
|Serkan Özcan
|29
|Sevgi Kılıç
|30
|Sinem Kırçiçek
|31
|Tolga Sağ
|32
|Turgay Özcan
|33
|Uğurcan İrak
|34
|Uygar Parçal
|35
|Yalçın Karatepe
|36
|Zeliha Aksaz Şahbaz
|37
|Tuğçe Hilal Özkan
|38
|Yankı Bağcıoğlu
|39
|Baran Seyhan
|40
|Emre Kartaloğlu
|41
|Emre Yılmaz
|42
|Pınar Uzun Okakın
|43
|Oya Ünlü Kızıl
|44
|Deniz Çakır
|45
|Remzi Kazmaz
|46
|Oğuzhan Cenan
|47
|Aysemin Gülmez
|48
|Mesut Kırşanlı