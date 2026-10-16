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CHP'de arınma süreci devam ediyor! 48 isim partiden ihraç edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de arınma süreci devam ediyor! 48 isim partiden ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 ismin partiden ihraç edildiği bildirildi. Kararın ayrıntılarını A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun Mahir Polat başkanlığında toplandığını belirten İlter Yeşiltaş, toplantıda yeni parti için çalıştığı öne sürülen isimlerin dosyalarının değerlendirildiğini ifade ederek, "Merkez Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Mahir Polat başkanlığında toplandı Yüksek Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına rağmen yeni parti için çalışan isimlerin dosyaları değerlendirildi ve bunun bir disiplin suçu olduğu ifade edildi" şeklinde konuştu.

CHP'DE İHRAÇ DEPREMİ!


İHRAÇ EDİLEN İSİMLER LİSTESİ

İhraç edilen isimler arasında parti yönetiminde görev yapmış isimlerin de bulunduğunu belirten İlter Yeşiltaş, karar verilen isimleri, "Neticesinde Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da aralarında bulunduğu 48 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle ihraç edilmiş durumdalar" sözleriyle aktardı.

İHRAÇ GEREKÇESİ: PARTİ FAALİYETLERİNE AYKIRI ÇALIŞMALAR

İhraç kararının gerekçesine ilişkin değerlendirmeleri aktaran İlter Yeşiltaş, söz konusu kişilerin CHP'den istifa etmeden yeni parti için çalıştıklarının öne sürüldüğünü belirterek, "Bu isimler şu anda CHP'li olmalarına rağmen, yani CHP'den istifa etmemelerine rağmen yeni parti için çalışıyorlardı. Sahada bu partinin politikalarını savunuyorlardı ve Özgür Özel'le birlikte hareket eden isimlerdi ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de bunun hem bir disiplin suçu olduğunu hem de siyasi etikle bağdaşmadığını ifade ediyorlardı ve bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nda işte bu 48 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle ihraç edildiler" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİLER…

No Adı soyadı
1 Ali Abbas Ertürk
2 Asiye Ergül
3 Aylin Nazlıaka
4 Bahattin Bahadır Erdem
5 Barış Övgün
6 Bedirhan Berk Doğru
7 Berk Kılıç
8 Burcu Mazıcıoğlu
9 Canan Taşer
10 Cansel Çiftçi
11 Ecevit Keleş
12 Elif Leyla Gümüş
13 Emine Uçak Erdoğan
14 Güldem Atabay
15 Hikmet Erbilgin
16 İlhan Cihaner
17 Kerim Rota
18 Kübra Gökdemir
19 Mahir Yüksel
20 Melisa Uğraş
21 Meryem Gül Çiftçi Binici
22 Nazan Güneysu
23 Ozan Işık
24 Önder Kurnaz
25 Polat Şaroğlu
26 Selin Sayek Böke
27 Sercan Çığgın
28 Serkan Özcan
29 Sevgi Kılıç
30 Sinem Kırçiçek
31 Tolga Sağ
32 Turgay Özcan
33 Uğurcan İrak
34 Uygar Parçal
35 Yalçın Karatepe
36 Zeliha Aksaz Şahbaz
37 Tuğçe Hilal Özkan
38 Yankı Bağcıoğlu
39 Baran Seyhan
40 Emre Kartaloğlu
41 Emre Yılmaz
42 Pınar Uzun Okakın
43 Oya Ünlü Kızıl
44 Deniz Çakır
45 Remzi Kazmaz
46 Oğuzhan Cenan
47 Aysemin Gülmez
48 Mesut Kırşanlı

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