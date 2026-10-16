CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 ismin partiden ihraç edildiği bildirildi. Kararın ayrıntılarını A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun Mahir Polat başkanlığında toplandığını belirten İlter Yeşiltaş, toplantıda yeni parti için çalıştığı öne sürülen isimlerin dosyalarının değerlendirildiğini ifade ederek, "Merkez Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Mahir Polat başkanlığında toplandı Yüksek Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına rağmen yeni parti için çalışan isimlerin dosyaları değerlendirildi ve bunun bir disiplin suçu olduğu ifade edildi" şeklinde konuştu.



İHRAÇ EDİLEN İSİMLER LİSTESİ



İhraç edilen isimler arasında parti yönetiminde görev yapmış isimlerin de bulunduğunu belirten İlter Yeşiltaş, karar verilen isimleri, "Neticesinde Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da aralarında bulunduğu 48 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle ihraç edilmiş durumdalar" sözleriyle aktardı.



İHRAÇ GEREKÇESİ: PARTİ FAALİYETLERİNE AYKIRI ÇALIŞMALAR



İhraç kararının gerekçesine ilişkin değerlendirmeleri aktaran İlter Yeşiltaş, söz konusu kişilerin CHP'den istifa etmeden yeni parti için çalıştıklarının öne sürüldüğünü belirterek, "Bu isimler şu anda CHP'li olmalarına rağmen, yani CHP'den istifa etmemelerine rağmen yeni parti için çalışıyorlardı. Sahada bu partinin politikalarını savunuyorlardı ve Özgür Özel'le birlikte hareket eden isimlerdi ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de bunun hem bir disiplin suçu olduğunu hem de siyasi etikle bağdaşmadığını ifade ediyorlardı ve bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nda işte bu 48 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle ihraç edildiler" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİLER…