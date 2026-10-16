Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, törenin ardından önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kamboçya’nın Güneydoğu Asya’daki kilit ortaklardan biri olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ağırladı.

Başkan Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider, birbirlerine beraberlerindeki heyet üyelerini tanıttı.

ERDOĞAN VE MANET'TEN KRİTİK GÖRÜŞME

Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, baş başa görüşmeye geçti. İki lider, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE KATILDI Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

"KAMBOÇYA ÖNEMLİ ORTAĞIMIZ"

Başkan Erdoğan, Kamboçya ile gerçekleştirilen kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Kamboçya arasında son yıllarda hız kazanan diplomatik ilişkilere dikkat çeken Erdoğan, "Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

GAZZE BARIŞ KURULU'NDA KURUCU ÜYELİK VE İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ

Kamboçya'nın uluslararası alanda sergilediği tutumu takdirle karşıladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin insani diplomasi faaliyetlerini dünyanın dört bir yanında kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Kamboçya makamları ile iş birliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.