Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek kabulde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri, iş birliği imkânları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK

Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edecek.

Duran'ın sosyal medya açıklaması (Foto: AA)

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacak.

Kamboçya Başbakanı Manet, Türkiye'yi ziyaret edecek (Foto: AA) BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmeler kapsamında ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.