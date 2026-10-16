Dolmabahçe'de Türkiye-Kamboçya zirvesi! Başkan Erdoğan, Başbakan Hun Manet'ı kabul edecek
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek kabulde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri, iş birliği imkânları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edecek.
HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacak.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK
Görüşmeler kapsamında ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kamboçya Başbakanı Hun Manet, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğimizi ileriye taşıyacak imkanlar ele alınacaktır. Ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir" dedi.